Direct Législatives 2024 : l'eurodéputée Aurore Lalucq dénonce une comparaison "honteuse" entre l'extrême droite et la gauche

La campagne se poursuit, à huit jours du premier tour des élections législatives. Invitée sur le plateau de franceinfo, samedi 22 juin, l'eurodéputée Place publique Aurore Lalucq est revenue sur les propos d'Emmanuel Macron, lequel a de nouveau renvoyé dos à dos le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire lors d'une prise de parole à l'Elysée, à l'occasion de la Fête de la musique. Cette comparaison est "honteuse", a réagi l'eurodéputée. "De la part de quelqu'un qui s'est fait élire par deux fois avec les voix de la gauche pour faire barrage à l'extrême droite, son comportement n'est ni digne ni responsable", a-t-elle fustigé. "Il s'est décrédibilisé", a-t-elle ajouté, dénonçant le "coup de poker" du président de la République de convoquer de nouvelles élections législatives le 30 juin et le 7 juillet. Suivez notre direct.

"Il ne faut pas avoir peur", lance Emmanuel Macron. Le président de la République a une nouvelle fois sa décision de dissoudre l'Assemblée, lors de la Fête de la musique vendredi 21 juin. "Le 9 juin dernier, j'ai pris une décision très grave, très lourde et je peux vous dire qui m'a beaucoup coûté. Non, non, non il ne faut pas avoir très peur", a-t-il martelé face aux réactions du public. "Il y a des extrêmes qu'on ne peut pas laisser passer", a-t-il ajouté. "Je vous le dis en responsabilité, on ne peut pas l'air de rien les laisser monter en se disant 'c'est très grave et ça va arriver'. C'est maintenant qu'il faut être responsable!"

"Le RN ne défend pas les droits des travailleurs", estime Sophie Binet. "Le RN ne défend en rien les droits des travailleurs et travailleuses", a estimé la secrétaire générale de la CGT. Pour appuyer son propos, Sophie Binet a pointé du doigt le manque de clarté du parti de Jordan Bardella sur la réforme des retraites : "Ils avaient dit qu'ils l'abrogeraient, là, ils nous disent que c'est trop compliqué", a-t-elle poursuivi sur le plateau de l'émission interactive de franceinfo "#OnVousRépond".

Des transports gratuits pour voter en Occitanie. Trains et cars régionaux seront gratuits dans toute la région Occitanie pour le premier et second tour des élections législatives, à condition de se rendre à son bureau de vote, a annoncé la région administrée par la socialiste Carole Delga. Cette mesure lors des week-ends des 30 juin et 7 juillet est conditionnée à des justificatifs assez légers concernant le car mais plus contraignants pour les trains. Pour prendre le car, les usagers n'auront qu'à montrer leur carte d'électeur ou un justificatif d'inscription sur les listes électorales lors de leur montée à bord. Pour les trains régionaux (TER), les usagers devront au préalable remplir un formulaire en ligne à compter du 24 juin pour le premier tour et à compter du 1er juillet pour le second tour.