DIRECT. Législatives 2022 : les négociations continuent en vue d'une union à gauche

Ce qu'il faut savoir

L'horloge tourne. Un accord entre La France insoumise et ses partenaires PS et EELV en vue des législatives semblait se dessiner vendredi à l'approche de la date butoir, mais la course d'obstacles n'est toujours pas terminée samedi 29 avril, notamment avec les socialistes qui ont suspendu leurs échanges. Suivez l'actualité politique avec franceinfo.

Eric Coquerel a "bon espoir" que les négociations à gauche se concluent "ce week-end". Sur franceinfo, le député LFI de Seine-Saint-Denis a admis "des allers-retours" avec le PS, mais cet accord "ne peut pas se faire en deux réunions" selon lui. Accord qui repose quand même sur "le fait de partager une stratégie, celle de l'Union populaire, un programme, celui de l'Avenir en commun, même si on est capable de l'ajuster pour que chacun se sente bien".

Les socialistes intiment à LFI de "rompre avec toute logique hégémonique". Les discussions avaient repris vendredi matin au siège de LFI. Mais peu après la mi-journée, la délégation a suspendu les négociations, intimant à LFI de "rompre avec toute logique hégémonique et accepter la pluralité".

Emmanuel Macron ironise sur les tractations. En déplacement dans les Hautes-Pyrénées vendredi, Emmanuel Macron a ironisé sur ce rapprochement entre LFI et PS : "La question pour ou contre l'Europe ce n'est pas rien. La carpe ce n'est pas le lapin".

Fabien Roussel veut rempiler... Fabien Roussel a annoncé pour sa part qu'il serait candidat à sa réélection dans sa circonscription du Nord, plaidant de nouveau pour le rassemblement.

... pas Christian Jacob. Le président des Républicains Christian Jacob, élu député pour la première fois en 1995, ne sera lui pas candidat à sa succession lors des législatives de juin dans sa circonscription de Seine-et-Marne. L'intéressé l'a confirmé vendredi soir.