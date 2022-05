DIRECT. Législatives 2022 : le Parti communiste juge les propositions de La France insoumise insuffisantes pour un accord

#FOOT Déjà victorieux à l'aller (3-2), l'OL a pris le meilleur sur leurs rivales de la capitale pour la seconde fois en six jours, grâce aux buts d'Ada Hegerberg (14e) et Wendie Renard (84e). Le club rhodanien, le plus titré de la compétition (7 fois), affrontera le FC Barcelone, sacré l'an passé, le 22 mai à Turin.