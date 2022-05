DIRECT. "L'aventure se termine, c'est une nécessité politique" : avant le remaniement, les derniers mots de Jean Castex à son gouvernement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #POLITIQUE

"Pour ma part, l’aventure se termine. C’est une nécessité politique", a déclaré Jean Castex à l'ensemble du gouvernement réuni à Matignon. A ses ministres, il n'a rien dit du jour précis de sa démission. Mais selon les informations de franceinfo, il restera à Matignon au moins jusqu'à son départ au Vatican dimanche. Suivez notre direct.



Plus de six millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion par l'armée russe, selon le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR). Suivez notre direct.



La Corée du Nord annonce son premier mort du Covid-19, précisant que le virus s'est déjà répandu à travers tout le pays et que des dizaines de milliers de personnes sont actuellement "isolées et soignées". "Plus de 350 000 personnes ont présenté de la fièvre en peu de temps", selon la presse officielle.



Une collaboration internationale d'astronomes a prouvé en image la présence d'un trou noir supermassif au cœur de notre galaxie, Sagittarius A*. Notre article vous explique pourquoi cette publication est historique pour la recherche spatiale.

: Bonjour . Oui, selon les responsables de La France insoumise, la cellule de suivi contre les violences sexistes et sexuelles du parti a été alertée dans la journée de samedi du témoignage accusant Taha Bouhafs de violences sexuelles. La militante féministe Caroline De Haas, membre du Parlement de l'Union populaire, confirme à franceinfo avoir elle-même "alerté la direction de LFI aux alentours du 5 ou 6 mai". Le candidat a ensuite été confronté dans la journée de lundi à ces accusations, ce qui l'a conduit à retirer sa candidature. "J'étais déjà à bout, le signalement a été la dernière goutte qui m'a conduit à me retirer", a-t-il déclaré à Mediapart.

: Bonjour. Est-ce que vous connaissez les dates du début de l’affaire Taha Bouhafs pour savoir si les droits des femmes sont passés après l’obtention de l’accord électoral avec PS, PCF et EELV ? Merci

: Bonjour . Taha Bouhafs, déjà contesté en raison notamment de sa condamnation pour "injure publique à raison de l'origine", a dû renoncer à sa candidature aux législatives en raison d'accusations de violences sexuelles portées contre lui. La cellule de suivi contre les violences sexistes et sexuelles de La France insoumise a été alertée, samedi, d'un témoignage visant le jeune militant. "C'est un récit glaçant, précis et qui fait aussi état de conséquences graves sur la santé de la victime", explique la militante féministe Caroline De Haas, membre du Parlement de l'Union populaire.

: Bonjour FI. Pouvez-vous nous résumer l'affaire Taha Bouhafs ?

: "Arnaques, crimes et corruption : Martigues, ton univers impitoyable", titre Libération. Derrière les références à Guy Ritchie et à la série Dallas, le quotidien a mené une enquête sur les bords de l'étang de Berre où s'est construit un "système de corruption au sein de l'organisme de logements sociaux de la ville".





: Bonjour @Nath72. Oui, Jean Castex, encore Premier ministre pour quelques jours, conduira dimanche la délégation française qui se rendra au Vatican à l'occasion de la canonisation du prêtre Charles de Foucauld. Il reviendra dans la soirée à Paris. Selon nos informations, c’est seulement ensuite qu'il démissionnera.

: Bonjour FI !! J’ai dû louper une info!! Castex au Vatican ?? Bon vendredi à tous !

Jean-Luc Mélenchon a confirmé à Marseille qu'il ne se représenterait pas aux législatives dans sa circonscription des Bouches-du-Rhône. Il laisse sa place à son directeur de campagne Manuel Bompard.



