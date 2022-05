DIRECT. Damien Abad accusé de viols : "Evidemment qu'ils étaient informés", affirme Christian Jacob au sujet du gouvernement

Il est midi. Nous faisons un nouveau point sur l'actualité de la journée :

#LOUVRE Jean-Luc Martinez, ex-président du musée du Louvre, a été mis en examen pour "blanchiment et complicité d'escroquerie en bande organisée" et placé sous contrôle judiciaire dans une enquête sur un trafic d'antiquités du Proche et Moyen-Orient, a appris franceinfo de source judiciaire.



• #UKRAINE L'armée russe cherche coûte que coûte à s'emparer de la ville de Severodonetsk, dans l'est de l'Ukraine. Dans cette zone, "l'ennemi est nettement supérieur en termes d'équipement, en nombre de soldats", a reconnu hier soir Volodymyr Zelensky.

• #ETATS_UNIS L'histoire se répète inlassablement. Après la tuerie au Texas qui a fait 21 morts dont 19 enfants : les fusillades de masse aux Etats-Unis sont de plus en plus fréquentes et les victimes toujours plus nombreuses.



• La mairie de Grenoble fait appel devant le Conseil d'Etat du jugement du tribunal administratif suspendant une disposition du nouveau règlement des piscines municipales de la ville autorisant le port du burkini et du monokini. Le maire de Grenoble, Eric Piolle, l'a annoncé sur Twitter.