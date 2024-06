Législatives 2024 : le programme du "nouveau Front populaire" sera dévoilé vendredi à 12h à la Maison de la chimie, à Paris

Après l'annonce d'un accord des partis de gauche au sein d'un "nouveau Front populaire", quid du programme issus de cette alliance entre le Parti socialiste, le PCF, Les écologistes-EELV et La France insoumise ? "On a réussi à rassembler dans un programme de gouvernement des mesures dont certaines sont très attendues par les Français, en faveur du pouvoir d'achat, comme augmenter les salaires", a déclaré sur le plateau de BFM TV le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel. "Nous allons indexer les salaires sur l'inflation, toutes les pensions sur l'inflation", a-t-il ajouté, interrogé sur le contenu de ce programme qui sera dévoilé vendredi à 12h à la Maison de la chimie à Paris. Il a évoqué un "pacte pour le pouvoir d'achat" et assuré que le programme prévoit "l'abrogation de Parcoursup" et "la mise en place d'un revenu étudiant". Ce direct est désormais terminé.

François Hollande salue l'accord trouvé à gauche. Le "devoir" de la gauche "c'est de faire l'union" pour "écarter l'extrême droite", a déclaré l'ancien président de la République sur TF1. Interrogé sur l'accord annoncé quelques minutes plus tôt par les représentants des partis de gauche, le socialiste a déclaré que s'il "n'en [connait] pas les détails, l'essentiel est que l'union a pu se faire". "Je suis favorable à cet accord", a-t-il conclu.



Le bureau politique de LR reporté "pour des raisons d'organisation". Les Républicains ont reporté à vendredi, "pour des raisons d'organisation", le nouveau bureau politique qui devait valider l'exclusion du président Eric Ciotti après son alliance électorale avec le RN pour les législatives. Le parti a annoncé ce report en fin de journée. Lors d'une première réunion, mercredi, les cadres du parti ont voté l'exclusion d'Eric Ciotti, mais ce dernier conteste la validité de la procédure et a saisi la justice, qui doit examiner son recours vendredi matin.

Attal "favorable" à un débat avec Bardella et Mélenchon. Le Premier ministre, pour son premier déplacement de campagne à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), a envisagé un affrontement télévisé avec "ceux ou celles qui ont été plus ou moins identifiés comme potentiellement Premier ministre à l'issue de ces élections", citant le candidat déclaré du RN à Matignon, Jordan Bardella, mais aussi l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui n'exclut pas de postuler pour diriger un hypothétique gouvernement d'union de la gauche. Affirmant avoir reçu une proposition de TF1 et France 2, ce dernier a décliné jeudi après-midi sur X, rappelant que l'alliance en négociations à gauche "n'a pas encore désigné son candidat Premier ministre". "C'est donc aux chefs des grands partis de notre coalition d'aller à ce type de débats", écrit Jean-Luc Mélenchon.

François-Xavier Bellamy voterait "bien sûr" pour le RN en cas de duel avec la gauche. Dans ce scénario au second tour, "je fais barrage à La France insoumise et cette alliance qui menace la France", a assuré celui qui a été désigné vice-président par intérim des Républicains hier, après l'exclusion d'Eric Ciotti. Un nouveau bureau politique est convoqué en fin de journée "pour valider" cette sanction, que l'ex-président du parti conteste en justice. Un juge civil examinera cette requête demain, à 11 heures, a appris franceinfo de source judiciaire.

Quel candidat au poste de Premier ministre à gauche ? Sur France 2, Jean-Luc Mélenchon a déclaré "se sentir capable" d'être Premier ministre en cas de victoire de la gauche, mais assure de ne pas souhaiter "s'imposer". "Je ne le disqualifie pas, je dis juste que ce choix sera un choix collectif", a réagi mercredi le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, sur RMC. "Il faut un profil qui ne soit pas clivant, il faut un profil capable de rassembler", juge de son côté la députée sortante LFI, Clémentine Autain. Dans la matinée, son collègue de LFI, François Ruffin, a à son tour dit se sentir "capable" d'endosser cette fonction.