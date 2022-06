DIRECT. Elections législatives 2022 : les bureaux de vote ouvrent à 8 heures pour le second tour, les Français appelés à choisir leurs députés

Ce qu'il faut savoir

A quoi la future Assemblée nationale ressemblera-t-elle ? Les électeurs français commencent à voter pour le second tour des élections législatives, dimanche 19 juin. Ils vont devoir choisir qui seront les 577 députés qui siégeront au Palais-Bourbon pendant cinq ans. Les bureaux de vote ouvrent à 8 heures. Ils fermeront à 18 heures dans la plupart des communes, et jusqu'à 20 heures dans les grandes villes. Les premières estimations des instituts de sondage tomberont à 20 heures, avant la communication des résultats par le ministère de l'Intérieur, plus tard dans la nuit. Suivez dans notre direct cette journée électorale.

Les résultats du premier tour. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) et Ensemble !, la coalition de la majorité présidentielle, ont fait presque jeu égal lors du premier tour, en récoltant respectivement 25,78% et 25,75% des suffrages. Seules 6 668 voix les séparent au niveau national. Franceinfo a choisi d'intégrer au résultat de la Nupes deux candidats comptabilisés comme "divers gauche" par le ministère de l'Intérieur. Ces deux alliances devancent nettement le Rassemblement national, qui totalise 18,68% des voix, et le bloc de droite (Les Républicains, UDI et divers droite), qui a obtenu 13,63% des suffrages.

Les candidats en lice. Ensemble ! présente un candidat dans 417 circonscriptions au second tour tandis que la Nupes en compte 382, soit 35 de moins. C'est nettement plus que les partis de droite qui n'ont qualifié que 208 candidats. Le Rassemblement national, lui, se maintient dans 91 circonscriptions.

Un nouveau record d'abstention ? Les Français seront-ils plus présents dans les bureaux de vote ce dimanche ? La question sera au cœur de ce second tour après la participation très faible du premier tour. L'abstention avait atteint un niveau inédit pour des élections législatives, s'établissant à 52,9% des inscrits.