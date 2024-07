Découvrez la composition du bureau de l'Assemblée, passé majoritairement à gauche à la surprise générale

À la surprise générale, la gauche a remporté la majorité absolue des sièges au bureau de l'Assemblée nationale, sa plus haute instance exécutive, dans la nuit de vendredi à samedi 20 juillet. Présidé par Yaël Braun-Pivet, le bureau compte au total 22 membres.

Le Nouveau Front populaire (NFP) compte 12 représentants, le reste des sièges étant divisés entre les groupes du camp présidentiel (cinq), la Droite républicaine (trois), et les indépendants de Liot (deux). Voici les membres composant cette institution, dotée de pouvoirs importants sur le fonctionnement de la chambre basse.

Les vice-présidents

Ils partagent avec Yaël Braun-Pivet, qui est présidente de l'Assemblée nationale et du bureau, la responsabilité de présider les séances dans l'hémicycle depuis le fameux perchoir. Ils attribuent la parole, veillent au bon déroulement des débats, tranchent certains litiges et disposent d'un pouvoir de sanction sur les autres députés lors de ces séances.

Leur élection a été fortement perturbée vendredi par un incident au premier tour. Les urnes contenant plus d'enveloppes que de votants, celui-ci a dû être annulé puis réorganisé.

Les députés ont fini par nommer l'ancienne vice-présidente Naïma Moutchou (Horizons), les députées LFI-NFP Clémence Guetté et Nadège Abomangoli, les députés du groupe La Droite républicaine (ex-LR) Xavier Breton et Annie Genevard, ainsi que le ministre de l'Industrie démissionnaire Roland Lescure (Ensemble pour la République, ex-Renaissance).

Les questeurs

Les trois membres de la questure tiennent les cordons de la bourse au palais Bourbon et disposent d'une large compétence sur le budget de l'institution. "Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable", précise le règlement de l'Assemblée nationale.

L'Assemblée a choisi un trio féminin pour assurer ces fonctions – "je crois que c'est une première", a salué Yaël Braun-Pivet. Christine Pires Beaune (PS), Brigitte Klinkert (Ensemble pour la République) et Michèle Tabarot (Droite républicaine), trois élues expérimentées, assumeront ces fonctions.

Les secrétaires

Ils surveillent les opérations de vote et le dépouillement de certains scrutins, soit quand un vote électronique n'a pas fonctionné, soit quand la forme d'un scrutin nécessite une opération de vote par bulletin individuel. C'est le cas notamment pour les célèbres motions de censure, destinées à renverser le gouvernement.

Les députés ont choisi pour secrétaires Stéphane Peu et Mereana Reid Arbelot (Gauche démocrate et républicaine), Sébastien Peytavie, Sabrina Sebaihi et Eva Sas (tous trois membres du groupe Ecologiste et Social), Gabriel Amard et Farida Amrani (tous deux LFI-NFP), Iñaki Echaniz et Sophie Pantel (tous deux PS), Lise Magnier (Horizons), Christophe Naegelen et Laurent Panifous (Liot).