Carte Législatives 2022 : quelle participation à 12h au second tour dans votre département ?

La participation à 12h était de 18,99% pour le second tour des élections législatives 2022, dimanche 19 juin, en légère hausse par rapport au premier tour. A la même heure, le taux était de 18,43% au premier tour, le 12 juin dernier.

>> Direct : suivez les second tour des législatives 2022

Quelle est la situation à la mi-journée dans votre département ? Pour le savoir, consultez notre carte.

Dans le détail, les départements du sud-ouest de la France sont ceux où la participation a été la plus élevée, avec en tête le Lot (29,05%), la Corrèze (28,50%), la Dordogne (28,36%) et les Landes (26,34%). Les Hautes-Alpes (26,69%) sont en quatrième position. Et c'est dans les départements de l'Ile-de-France que la participation est la moins élevée à la mi-journée : Hauts-de-Seine (12%), Val-de-Marne (10,90%), Paris (10,81%), Val-d'Oise (10,10%) et Seine-Saint-Denis (8,88%) ferment la marche.