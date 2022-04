CALENDRIER. Législatives 2022 : les dates-clés d'une campagne décisive pour la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron

A quoi ressemblera la future Assemblée nationale pour les cinq prochaines années ? Après la réélection d'Emmanuel Macron, dimanche 24 avril, tous les yeux sont rivés vers les législatives des dimanches 12 et 19 juin. Le chef de l'Etat souhaite disposer, à l'issue de ce scrutin, d'une nouvelle majorité pour les cinq ans à venir. Les oppositions tentent, elles, de constituer deux autres "blocs" pour obtenir un maximum de députés et faire barrage au président. Franceinfo fait le point sur ce calendrier politique très dense.

Les 4 ou 6 mai : date limite pour s'inscrire sur les listes électorales

Si ce n'est pas encore fait, il est possible de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au mercredi 4 mai, en ligne sur le site du service public. Passé cette date, il faudra se rendre en mairie avant le vendredi 6 mai pour y déposer un formulaire papier d'inscription.

Du 16 au 20 mai : dépôt des candidatures

Celles et ceux qui briguent un siège au Palais-Bourbon ont cinq jours ouvrés pour déposer en préfecture un double exemplaire de leur déclaration de candidature. Après le vendredi 20 mai, à 18 heures, il sera trop tard.

Chaque candidat doit avoir au moins 18 ans et fournir une déclaration signée énonçant son nom, son ou ses prénoms, son sexe, sa date et son lieu de naissance, son domicile et sa profession. Une déclaration similaire doit être remplie pour le suppléant, qui est la personne qui serait appelée à lui succéder en cas de vacance du siège.

Le 30 mai : ouverture de la campagne officielle

C'est le deuxième lundi qui précède la date du scrutin. La campagne des législatives sera officiellement ouverte le 30 mai pour le premier tour. En France métropolitaine, elle se terminera le vendredi 10 juin, à minuit. Pendant toute la durée de la campagne, des emplacements spéciaux vont être réservés dans chaque commune pour l'affichage.

Les 4 et 5 juin : premier tour pour les Français de l'étranger et de Polynésie

Les Français de l'étranger sur le continent américain, ainsi que ceux des Caraïbes, sont attendus samedi 4 juin, avant les autres, dans l'isoloir. Pour les autres ressortissants français de l'étranger, ainsi que pour les habitants de Polynésie française, le premier tour aura lieu le dimanche 5 juin. Toutes les modalités du vote sont à retrouver sur le site de la diplomatie française consacré à ce scrutin.

Le 12 juin : premier tour des législatives pour l'ensemble des Français

Près de 48 millions de Français sont appelés aux urnes, dimanche 12 juin, pour le premier tour des législatives, élection nationale organisée à l'échelle locale, par circonscription. Certains territoires d'Outre-mer voteront la veille des premier et second tours, les 11 et 18 juin.

Ce scrutin est uninominal, majoritaire et à deux tours. Si un candidat rassemble plus de 50% des suffrages exprimés représentant au moins 25% des électeurs inscrits, il est élu au premier tour et siégera lors de la prochaine législature.

Les 13 et 14 juin : dépôt des candidatures pour le second tour

Pour pouvoir accéder au second tour, il faut avoir rassemblé au moins 12,5% des électeurs inscrits lors du premier tour. Les dossiers de candidatures sont à déposer en préfecture avant le mardi 14 juin, à 18 heures.

Le 19 juin : second tour des législatives

Au lendemain du deuxième tour pour la zone de l'Amérique et des Caraïbes, tous les Français sont invités à choisir les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour les cinq prochaines années, s'il n'y a pas de dissolution.

Pour cela, ils devront voter pour un candidat parmi deux finalistes, dans l'immense majorité des cas. Il est cependant possible de choisir entre trois candidats (une triangulaire), voire quatre candidats (une quadrangulaire) si ceux-ci ont rassemblé plus de 12,5% des inscrits une semaine plus tôt.

Le 28 juin : début de la nouvelle législature à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale entrera ensuite en fonction le mercredi 22 juin pour sa 16e "législature", au lendemain de la fin des pouvoirs de l'ancienne Assemblée nationale. Mais c'est le mardi 28 juin que les nouveaux députés commenceront à siéger dans l'hémicycle.

A cette occasion, ils éliront le président de l'Assemblée nationale, qui succédera à Richard Ferrand, de La République en marche. Le lendemain, mercredi 29 juin, la composition des huit commissions permanentes et du bureau de l'Assemblée nationale sera connue.

Le 19 août : date limite du dépôt des comptes de campagne

Pour les candidats aux législatives, "la date limite de dépôt [des comptes de campagne] est fixée au vendredi 19 août 2022 avant 18 heures, le cachet de la poste faisant foi", précise le site de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).