Aurélien Pradié plaide pour un "gouvernement de cohabitation" sur le modèle du Conseil national de la Résistance

Le député du Lot Aurélien Pradié a appelé mercredi 17 juillet sur franceinfo à former un "gouvernement de cohabitation", inspiré du Conseil national de la Résistance (CNR). "C'est à nous d'imaginer des solutions nouvelles", a plaidé le député réélu du Lot après avoir claqué la porte des Républicains pendant la campagne des législatives.

"La seule solution, c'est qu'une fois qu'on aura assaini les choses, que la gauche républicaine se sera séparée du poison qu'est Jean-Luc Mélenchon, que la droite républicaine aura fait ce qu'elle a fait, c'est-à-dire ne jamais basculer du côté du Rassemblement national, énumère-t-il, il va falloir, comme à l'après-guerre, que des femmes et des hommes différents se mettent autour de la table et pendant quelques années, rebâtissent le pays". "Il nous faut rebâtir un pacte national (…), il faut que durant un temps donné, nous soyons capables de réunir des bâtisseurs", a-t-il lancé.

À la recherche des "âmes gaullistes"

"Tout ce qu'on a essayé ne marche plus et la seule solution, c'est de voir grand pour ce pays", a-t-il souligné, rejetant les "bidouillages" texte par texte ou les négociations "dans les couloirs", du Palais Bourbon. "Je n'ai plus envie de voir petit pour mon pays", a-t-il lancé avant d'ajouter : "Il y a des âmes gaullistes autant à droite qu'à gauche".

"Tout ce qui sera bricolé en dehors de cette grande cohabitation ne tiendra pas". Aurélien Pradié à franceinfo

"Qu'est-ce qui faisait qu'à l'après-guerre, les gouvernements de reconstruction avaient de la force ? C'est qu'il y avait autour de la table des femmes et des hommes différents qui (…) pendant un temps défini, s'était organisé pour rebâtir le pays", a défendu l'élu. Selon lui, "si la classe politique n'est pas capable de ça, ça ne réussira pas", a pointé l'ancien vice-président des Républicains.

Deux conditions nécessaires pour cette cohabitation

"Il faut que nous soyons capables de dire aux Français, voilà ce que nous allons faire en matière d'environnement, en matière d'éducation, de souveraineté énergétique, de flux migratoire que nous rebâtissions ce pays avec des personnalités qui, peut-être, a priori sont différentes, mais qui ont quelque chose à faire ensemble", a-t-il fait savoir.

Pour le député, deux conditions sont nécessaires à la formation de ce gouvernement de "cohabitation" : "Que la gauche républicaine se sépare des griffes de Jean-Luc Mélenchon et que le président de la République acte qu’il ne peut plus exercer seul le pouvoir et que nous allons entrer dans une cohabitation". Alors que le président du groupe La Droite républicaine à l'Assemblée nationale Laurent Wauquiez a proposé un "pacte législatif" sans participation au gouvernement, le trublion de la droite Aurélien Pradié y voit "des petits arrangements" et non le chemin vers la "reconstruction nationale" qu'il imagine.