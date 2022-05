Accord LFI-PCF pour les législatives : "Personne ne gagne tout seul à gauche", déclare Fabien Roussel

L'accord trouvé avec les "Insoumis" pour les législatives est "une coalition que nous formons avec les forces de gauche", basée sur "un socle commun" et non un "programme commun", défend le secrétaire national du PCF.

"Personne ne gagne tout seul à gauche, donc il nous faut avancer ensemble" pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale, concède mercredi 4 mai sur France Inter Fabien Roussel, secrétaire national du PCF.

>> Suivez notre direct sur les négociations en vue d'une union de la gauche pour les législatives.

"Sans langue de bois, les communistes vont faire des sacrifices dans beaucoup de départements, c'est dur. Mais c'est le prix à payer pour obtenir cette grande coalition et que nous en faisions partie", poursuit Fabien Roussel.

Les différences de programme entre les communistes et "insoumis", notamment sur le nucléaire, la laïcité ou la sécurité, ont empêché une candidature commune à la présidentielle. Cet accord pour les législatives est "une coalition que nous formons avec les forces de gauche", basée sur "un socle commun" et non un "programme commun". Ainsi, défend-il, "nous garderons notre autonomie, notre indépendance, notre liberté de ton et de parole".

"Il faut nous additionner et non pas nous soustraire", déclare Fabien Roussel. Contrairement à l'élection présidentielle, il y a, selon lui, "577 élections" pour les législatives, "c'est l'occasion de faire vivre les 'jours heureux' [slogan de son programme à la présidentielle] à travers un groupe à l'Assemblée nationale".

Ce "contrat de législature", comme il l'appelle, permettra de "montrer aux Français ce sur quoi nous sommes d'accord et que nous mettrons en œuvre tout de suite". La priorité, selon lui, c'est "le pouvoir d'achat". Il promet notamment une hausse du Smic de 100 euros dès le mois de juillet, si la gauche devient majoritaire à l'Assemblée nationale.

Le secrétaire national du PCF assure qu'il y a "une grande crainte de la part des Français de voir Macron avec une majorité et mettre en œuvre son programme 'dur'", notamment l'âge de départ à la retraite à 65 ans.