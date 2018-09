Législatives en Suède : les sociaux-démocrates largement en tête, l'extrême droite fait moins bien que prévu, selon les premiers sondages

Le parti anti-immigration des Démocrates de Suède serait crédité de 16,3% des suffrages.

Le Parti social-démocrate au pouvoir en Suède est arrivé largement en tête dimanche 9 septembre des élections législatives, loin devant les conservateurs et l'extrême droite qui réalise une poussée moins importante que prévue, selon un sondage de sortie des urnes publié par la télévision privée TV4.

Les sociaux-démocrates obtiendraient 25,4% des voix, soit 5,5 points de moins qu'il y a quatre ans, leur plus mauvais score depuis plus d'un siècle. Le parti anti-immigration des Démocrates de Suède serait crédité de 16,3% des suffrages, 3,4 points de plus que son score précédent, alors que certains instituts lui prêtaient jusqu'à 25% des voix.