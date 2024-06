Législatives 2024 : plus de 60 000 procurations validées à 19 jours du scrutin

Ce mercredi 12 juin, 60 750 procurations ont été validées pour les élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet, a appris France Bleu auprès du ministère de l'Intérieur.

C'est plus du double qu'en 2022, lors des dernières législatives, où le nombre de procurations établies à la même échéance, 19 jours avant le premier tour, s'élevait à 26 500. Cette année, le second tour du scrutin tombe le 7 juillet, soit le premier dimanche des vacances d'été.

Par ailleurs, le site "plan procu", lancé par "A Voté", une ONG qui lutte contre l'abstention, a enregistré plus de "90 000 connexions et des dizaines de milliers de demandes et de propositions", se félicite Caroline Span, membre du conseil d'administration de l'ONG auprès de France Bleu. Le site met en relation des personnes à la recherche de mandataires pour leur procuration avec des volontaires. "Le site explose, ça n'a rien à voir par rapport aux européennes, il y a une mobilisation encore plus forte", assure-t-elle.