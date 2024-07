La campagne s’intensifie à trois jours du second tour des législatives, et la participation s’annonce une nouvelle fois très importante. Reportage à Asnières-sur-Seine.

C'est près de quatre fois supérieur au nombre de procurations faites pour les législatives en 2022 Reportage à Asnières-sur-Seine.

Le nombre de procurations est en forte hausse, vendredi 5 juillet, à deux jours du second tour des élections législatives anticipées. Il s'établit à 3,3 millions (3 312 808 précisément) depuis le 10 juin, selon un décompte du ministère de l'Intérieur qui a été actualisé. Ce chiffre est près de quatre fois supérieur au nombre de procurations faites pour les législatives en 2022 (3,6 fois), premier et second tours compris.

Plus de deux millions de procurations déjà enregistrées au premier tour des législatives sont encore valides pour le second. Il reste toutefois un flux continu devant le commissariat d’Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Une mère accompagne sa fille, qui vient d’avoir 18 ans. Elle votera dimanche pour la première fois, par procuration. "C'est extrêmement important pour nous, de pouvoir exprimer notre vote et notre opinion", confie la maman.

La procédure pour établir une procuration a été simplifiée. Depuis l’annonce de la dissolution, 75% des demandes sont en ligne. "Je l'ai fait hier dans le métro, cinq minutes, et ce matin je suis passée [au commissariat], ça a pris dix minutes, même pas", assure une votante. Dans les mairies, les procurations continuent d'arriver.