Législatives 2024 : Eric Ciotti demande que ses candidats LR alliés au RN soient officiellement classés en "union de la droite" et non "union de l'extrême droite"

"Nous sommes l'union de la droite et rien d'autre." Le président des Républicains, Eric Ciotti, a demandé, jeudi 20 juin, une "rectification immédiate" de la classification officielle des candidats LR soutenus par le Rassemblement national aux élections législatives. Les candidats investis au nom de l'alliance entre LR et le RN ont été étiquetés sous la bannière "union de l'extrême droite" par le ministère de l'Intérieur, ce qui constitue "une basse manœuvre de la macronie" et "un scandale démocratique d'une gravité inédite", selon Eric Ciotti.

Le chef des Républicains dénonce une "stigmatisation" de son alliance et un "deux poids, deux mesures" par rapport au sort réservé au Nouveau Front populaire. "L'alliance des socialistes, du NPA et des Insoumis est simplement qualifiée 'd'union de la gauche' par monsieur Darmanin", dénonce-t-il. "Cette ambivalence de traitement est flagrante : d'un côté, les Français patriotes sont injustement étiquetés, et de l'autre, une extrême gauche séditieuse, factieuse et antisémite bénéficie d'une terminologie bien plus douce."

Le Rassemblement national avait déjà contesté la classification faite par le ministère de l'Intérieur pour les élections sénatoriales, où le parti à la flamme avait été regroupé dans le bloc "extrême droite". Le parti présidé par Jordan Bardella avait estimé que cette décision portait atteinte à la "sincérité du scrutin". Cette classification a été confirmée par le Conseil d'Etat au mois de mars.