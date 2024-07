Législatives 2024 : “Emmanuel Macron a organisé cette impasse politique”, dénonce Laure Lavalette, députée RN

Laure Lavalette, députée RN, était l'invitée des “4 Vérités de France 2, lundi 8 juillet.

Le RN termine troisième du second tour des élections législatives, loin de la majorité absolue. Plutôt que d’un échec, Laure Lavalette, député RN, préfère parler d’une progression formidable. “Nous faisons plus 58 %. Il y a deux ans et demi, il y avait six députés RN. Il y a deux ans, nous étions 89 et là nous sommes, je crois, 143. Dix millions de Français ont voté pour des candidats du Rassemblement national”, commente-t-elle, sur le plateau des “4 Vérités” de France 2, lundi 8 juillet.

"Frustration"



La députée revient également sur une “certaine frustration, parce qu’Emmanuel Macron a organisé cette impasse politique, avec ces désistements, cette alliance absolument contre-nature, déshonorante (...) Quand Emmanuel Macron arrive à s’allier avec Philippe Poutou, avec Raphaël Arnault, qui est un triple fiché S, (...) ils n’ont rien en commun à part la détestation de ce que nous sommes”, poursuit l’élue. Selon elle, en agissant ainsi, Emmanuel Macron a empêché que le RN puisse redresser le pays.