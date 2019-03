Léa Salamé se retire de "L'Emission politique" et de France Inter, le temps de la campagne pour les européennes

La décision a été prise après que son compagnon, l'essayiste Raphaël Glucksmann, a annoncé sa candidature aux élections européennes du 26 mai.

Léa Salamé va quitter provisoirement "L'Emission politique" et la radio. Après l'annonce de la candidature de son compagnon Raphaël Glucksmann aux élections européennes, la journaliste va se retirer de l'antenne de France Inter pour "éviter tout soupçon de conflit d'intérêts", a dans la foulée expliqué la radio publique, vendredi 15 mars. La direction de France Télévisions annonce que Léa Salamé se retire également de "L'Emission politique" sur France 2, le temps de la campagne des élections européennes. Elle reste en revanche aux commandes du magazine culturel "Stupéfiant !", diffusé sur France 2.

En lançant une liste pour les élections européennes du 26 mai, l'essayiste Raphaël Glucksmann souhaite proposer un autre choix face à "l'offre des nationalistes et des populistes et de l'offre libérale qui gouverne aujourd'hui la France et la Commission européenne". Le cofondateur du parti Place publique défend "une troisième offre, celle qui n'arrive pas à émerger, une offre écologique et sociale. Un dépassement de la social-démocratie, une régénération de la social-démocratie à travers l'écologie."