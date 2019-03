La droite européenne décide de suspendre le parti du Premier ministre hongrois Viktor Orban

Ses affiches polémiques sur Jean-Claude Junker et Georges Soros auront précipité son exclusion temporaire. Le Parti populaire européenne (PPE) a décidé, mercredi 20 mars, de suspendre le Fidesz, le parti du Premier ministre hongrois populiste Viktor Orban, de ses rangs. D'après Joseph Daul, le président du PPE, cette décision a été prise à une très large majorité (190 voix pour et 3 contre), lors d'une assemblée politique de la droite européenne à Bruxelles.

#Fidesz will be suspended with immediate effect and until further notice following today’s vote of EPP members (190 in favour, 3 against). The suspension entails:

▪No attendance at any party meeting

▪No voting rights

▪No right to propose candidates for posts