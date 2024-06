Info franceinfo Interview d'Emmanuel Macron sur France 2 et TF1 : Olivier Faure saisit l'Arcom

Le président de la République Emmanuel Macron s'exprimera sur les élections européennes et la situation en Ukraine et à Gaza dans 20h de TF1 et France 2 jeudi 6 juin, ont annoncé les chaînes dimanche. Une prise de parole qui a suscité l'indignation des oppositions. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste saisit l'Arcom, a appris mardi 4 juin franceinfo. "L’objet de ma saisine concerne le respect du pluralisme politique et l’utilisation, par le président de la République, de ses fonctions à des fins électorales, à quelques jours d’un scrutin extrêmement important pour l’avenir de l’Europe", écrit le Premier secrétaire du Parti socialiste dans sa lettre à l'organisme.

Emmanuel Macron doit donner cette interview télévisée dans le cadre des commémorations du 80e anniversaire du Débarquement. "Ces cérémonies sont des moments essentiels pour l’ensemble de notre nation. Elles doivent rester un moment de rassemblement et de commémoration", estime Olivier Faure. Mais des sujets internationaux, comme les guerres en Ukraine et à Gaza, doivent aussi être abordés. "Cette prise de parole interviendra la veille de la fin de la campagne, à un moment où il ne sera plus possible de lui répondre", pointe le patron du PS. En effet, un peu plus de 24 heures après la diffusion de l'entretien, à partir du vendredi 7 juin, à minuit, les candidats et les médias entrent en période de réserve.

"À de nombreux égards, il s’agit d’une réquisition, par le président de la République, des principales chaînes de télévision, qui laisse craindre que cette expression nuise à la sincérité du scrutin." Olivier Faure, premier secrétaire du PS à franceinfo

Il demande donc au président de l'Arcom de se "saisir du sujet" et de "mettre en œuvre [son] pouvoir de régulation afin d’assurer le respect d’une expression pluraliste, et partant de là, de garantir la sincérité du scrutin du 9 juin".

L'Arcom déjà saisie par le PCF et LR

"La veille de la clôture de la campagne des élections européennes : son temps de parole sera-t-il décompté de celui de Valérie Hayer?", a renchéri l'Insoumise Manon Aubry en précisant également que sa formation saisirait l'Arcom. "Personne n'est dupe", a pour sa part écrit le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel. Dans un post publié lundi sur X, le sénateur communiste Ian Brossat avait dénoncé une tentative de "hold-up" de la macronie sur les européennes et qu'il saisissait également l'Arcom.

Un Président de la République qui s’invite aux 20h de TF1 et France 2 à 3 jours du vote, un Premier Ministre qui se tape l’incruste sur France Info…



La macronie tente un hold-up sur les européennes.



Je saisis l’@Arcom_fr en tant que directeur de campagne de @L_Deffontaines. — Ian Brossat (@IanBrossat) June 3, 2024

"L’opposition doit avoir le même temps de parole", s'était également indigné dimanche le patron de Les Républicains sur X, Éric Ciotti. "Nous saisissons l’Arcom".