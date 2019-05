VIDEOS. Quels Européens sont les plus gros pollueurs ? Et les plus riches ? Qui consacre le plus gros budget à l'éducation ? Découvrez-le avec "l'Europe en dessins"

Découvrez comment vivent nos voisins européens et qui sont les bons et les mauvais élèves dans différents domaines.

Connaissez-vous bien vos voisins européens ? Dimanche 26 mai, plus de 400 millions de citoyens sont appelés aux urnes pour les élections européennes. L'occasion de mieux connaître les habitudes et les conditions de vie des habitants des 28 pays de l'Union européenne. Travail, éducation, transports, ordures ménagères… Grâce à "l'Europe en dessins", faites le tour des Etats membres dans différents domaines de la vie quotidienne.

Qui sont les Européens les plus pollueurs ?

La protection de l'environnement est un enjeu des élections europénnes, mais comment se situent, sur ce point, les 28 Etats membres ? En matière d'émissions de gaz à effet de serre, les plus vertueux sont Malte, la Lettonie, la Roumanie, la Suède et la Croatie. Le Luxembourg est le plus mauvais élève. Côté énergies renouvelables, le Grand-Duché ne se classe pas mieux, loin des niveaux atteints par la Finlande, par exemple. Et en ce qui concerne la production d'ordures ménagères, c'est en Roumanie et en Pologne que les chiffres sont les meilleurs.

Où vivent les Européens les plus riches ?

Si l'Allemagne est la grande puissance économique, ce n'est pas forcément là-bas que les salaires sont les plus importants. Il faut plutôt regarder du côté du Luxembourg, du Danemark et de la Suède pour trouver les revenus médians les plus élevés. En queue de classement, les Roumains et les Bulgares sont les plus modestes. Mais dans la dernière décennie, la situation a beaucoup évolué. Explications.

Quels sont les moyens de transport préférés des Européens ?

Les Français ne sont pas les seuls à être attachés à leur voiture. Les Européens consacrent en moyenne deux heures par jour à se déplacer. La voiture représente 83% des kilomètres parcourus contre 9% pour le bus et 8% pour le train. Voici le détail.

Qui sont les plus travailleurs ?

Au travail, il y a ceux qui vont vite et ceux qui prennent leur temps. Au sein de l'Union européenne, on retrouve des schémas similaires. Les Français passent en moyenne 37 heures par semaine au travail, davantage que certains de nos voisins comme l'Allemagne (35 heures), le Danemark (33 heures) ou les Pays-Bas (30 heures). C'est loin, en revanche, de la Grèce (42 heures) et de la Pologne (41 heures). Mais les pays où les travailleurs passent le moins de temps au boulot font aussi partie de ceux où la part de la population active est la plus importante. Regardez.

Quelle place tient l'éducation dans les budgets ?

En moyenne, les Etats européens dépensent 1 400 euros par an et par élève pour l'éducation. Mais cela recouvre des réalités très contrastées : le Luxembourg consacre 4 700 euros par élève et par an, contre 250 en Roumanie. Mais pour quels résultats ? Là aussi, les disparités sont grandes. Et sur la maîtrise des langues étrangères, on note aussi d'importantes différences entre les pays. On fait le point.