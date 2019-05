Résultats Européennes 2019 : dans l'Aisne, le village de Goussancourt dément avoir élu une liste "gilets jaunes" en tête

Selon des résultats officiels, la liste "gilets jaunes" de Francis Lalanne a recueilli dimanche 25,58% des voix exprimées dans cette commune. Contactée, la municipalité assure que cette dernière n'a en fait récolté aucune voix.

"Il n'y a rien de correct". Claude Gallois, maire sans étiquette de Goussancourt (Aisne), s'est réveillé stupéfait, lundi 27 mai. Selon les résultats officiels délivrés par le ministère de l'Intérieur, sa commune de 8,4 km2 pour une petite centaine d'habitants a voté à 25,58% pour la liste "Gilets jaunes" – Alliance jaune – de Francis Lalanne aux élections européennes. Suivent le Rassemblement national porté par Jordan Bardella (23,26%) puis Les Républicains de François-Xavier Bellamy à 13,95%.

Au téléphone, l'élu affirme qu'il s'agit d'une erreur et que ces chiffres ne correspondent pas à ceux envoyés à la préfecture dimanche soir. "Toute la liste est fausse ! Ce sont Les Républicains qui sont arrivés en tête, avec une ou deux voix de plus", explique-t-il au téléphone, en cherchant les fameux résultats. "La liste de Francis Lalanne n'a reçu aucune voix, tout comme la liste 'Evolution citoyenne' de Christophe Chalençon", lit-il.

Les Républicains en tête

Selon le dépouillement de la commune, signé par Claude Gallois lui-même, sur 47 votants, 43 votes ont été exprimés ainsi que quatre blancs ou nuls. La liste LR arrive en tête avec 11 voix, suivie de la liste RN (10 voix), Europe Ecologie-Les Verts avec 6 voix, puis ex aequo avec 4 voix, Le Parti animaliste d'Hélène Thouy et Nicolas Dupont-Aignan avec Debout la France. L'UDI et le PS récoltent chacun 2 voix, le PCF, LO et LFI, 1 voix chacun. "Les autres listes n'ont rien reçu, aucune voix !", assure le maire.

Contactée par franceinfo, la préfecture de l'Aisne explique qu'il peut s'agir de "problème lors de la saisie" ou lors de "la remontée des résultats".