Reportage "On le sent plus proche de nous" : ces jeunes racontent pourquoi ils vont voter Jordan Bardella aux élections européennes

Le Rassemblement national (RN) gagne en popularité auprès des jeunes électeurs. Selon le dernier sondage Ipsos réalisé pour Radio France et Le Parisien, la liste conduite par Jordan Bardella obtient un tiers (32%) des intentions de vote des 18-35 ans. Pourtant, lors de la dernière présidentielle, c'est cette génération qui a le plus voté pour la gauche de Jean-Luc Mélenchon (34% des 18-24 ans). En deux ans, la tendance est donc passée d'un extrême à l'autre.

Avec une jupe bleue, une chemise blanche et un béret rouge, Annaëlle assiste à un meeting du RN. À 21 ans, elle milite pour l'extrême droite depuis des années. "On a vu la ville changer, raconte-t-elle. J'habite dans le Nord et on a vu que ça se dégradait, on a compris qu'il y avait des bus de migrants qui venaient de plus en plus, et ça nous fait peur. On n'arrive plus à vivre correctement sans peur."

Face à ce sentiment d'insécurité, "le seul parti qui défend tout ça, c'est le Rassemblement national, ce n'est pas un autre parti politique", insiste Lucas, 18 ans. "Je pense que le RN, aujourd'hui, incarne mieux la sécurité qu'un autre parti." Selon Annaëlle, le RN rassure parce que ses élus sont sur le terrain. "On les voit souvent sur les marchés, dans les brocantes, poursuit-elle, et même les élus, je pense beaucoup aux députés ou sénateurs du Nord qui viennent nous voir, qui sont contents qu'on milite pour eux, qui nous parlent.

"On a envie de l'écouter, Jordan Bardella"

Et puis surtout, le RN a désormais un nouveau visage : Jordan Bardella, 28 ans. "J'ai l'impression qu'on ne voit que lui", "on le sent plus proche de nous", "c'est vraiment la personne qui pour moi est la plus proche des jeunes", "on a envie de l'écouter, Jordan Bardella, on sent qu'il va être important", peut-on encore entendre parmi ces sympathisants. Sur l'application TikTok, très utilisée par les jeunes, le candidat affiche quelque 1,3 million d'abonnés.

"Parfois, il fait des vidéos un peu humoristiques et je trouve que sa personnalité va bien avec ses vidéos. Ça pousse à en savoir plus sur lui." Lucas, 18 ans à franceinfo

Le RN fait des européennes une étape avant la prochaine présidentielle. Des militants comme Noah, 22 ans, pensent voir ceux qui gouverneront la France de demain. "Je peux vous dire qu'on le voit beaucoup plus que le président actuel, affirme-t-il. Même aux élections présidentielles, il est toujours le dernier à faire ses discours. Jordan Bardella n'attend pas la dernière minute pour prendre la parole face au public français. Il a le charisme pour devenir président de la France."

En cas de victoire en 2027, Marine Le Pen promet une place de Premier ministre à Jordan Bardella. En 2022, 26% des 18-24 ans ont voté pour elle. Selon les sondages réalisés pour Radio France, ils sont un tiers à prévoir de voter pour le RN pour l'élection européenne du 9 juin.