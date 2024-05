Reportage Mangas, "grosse typo" et phrases choc... Derrière les affiches des candidats aux européennes, le rôle important des "créatifs"

Dernière ligne droite pour la campagne des Européennes. Les élections se tiennent dans moins de deux semaines et tout s'accélère avec les plus gros meetings dans les prochains jours. Affichage devant les mairies et diffusion des clips de campagne à partir de ce lundi 27 mai. Toute une série de visuels sur lesquels s'appuient les équipes des candidats. Derrière ces affiches se cachent des "créatifs", des graphistes militants chargés de faire passer le message des partis.

Marquer les esprits

À la France Insoumise, des centaines de rouleaux d'affiches partent chaque jour du siège du parti. Sur l'une d'elles, un fond coloré, Manon Aubry au centre, Jean-Luc Mélenchon et d'autres Insoumis en dessous, comme une équipe de superhéros.

"On a toujours un double objectif : faire que notre affiche soit cohérente avec notre message politique et faire en soi pour que l'objet fasse parler de lui", assure Romain Spychala, directeur artistique à LFI. (VICTORIA KOUSSA / FRANCEINFO)

"Quand j'y ai réfléchi, ça devait être un peu la team qui se constitue pour aller battre les fachos et les macronistes", explique Romain Spychala, directeur artistique à LFI.

Romain Spychala rappelle les précédentes affiches réalisées. "En faisant une affiche de cinéma, on a pu avoir quelques articles autour de ça, ça a fait parler. L'affiche 'Les riches votent et vous ?', c'était évidemment la même chose". L'une de ces affiches visant l'éditorialiste Nathalie Saint-Cricq a dû être retirée, sur décision de justice. Les jeunes Insoumis, eux, s'inspirent des mangas pour marquer les esprits. Jean-Luc Mélenchon représenté sur poster en Naruto ou en Son Goku, c'est l'idée du graphiste Bruno Mazel. "C'est montrer qu'on veut aussi parler à des gens qui n'ont peut-être pas lu Faust, mais par contre, ils ont lu l'intégral One Piece qui est aussi une œuvre politique", explique-t-il.

🔥 L'affiche officielle du 9 juin qui va nous donner la force de tout changer ! 👇 pic.twitter.com/wwmRFRahSX — Manon Aubry (@ManonAubryFr) May 22, 2024

Prise de risque... ou non

"Les gens passent leur temps à dire que les jeunes ne s'intéressent plus à rien, qu'ils n'ont jamais rien lu. Nous, on leur dit 'ne vous inquiétez pas on lit les mêmes œuvres que vous, on regarde les mêmes films' et ils se disent 'peut-être que je peux avoir une discussion avec ces gens et qu'ils ne vont pas me mépriser'", poursuit Bruno Mazel.

Autre QG de campagne, autre cible, celui de la candidate de la majorité présidentielle Valérie Hayer. Sur ses visuels, chaque détail compte assure le directeur de communication Pierre Le Texier. "La première typographie d'En Marche, ou même celle de la campagne 'Avec Vous' de la campagne 2022, on a pris ces principes-là de grosse typo qui viennent en général du monde du digital". La couleur, la typographie... Tout est politique d'après lui.

"Nous avons un socle électoral qui est relativement important, puisqu'il couvre tout un bloc central. On est moins dans une prise de risque qu'on sait assumée chez les Insoumis ou chez les Verts parce que eux ils ont un socle électoral très identifié." Pierre Le Texier, directeur de communication à franceinfo

🇪🇺🇪🇺🇪🇺

1 seul jour 1 seul tour 1 seule liste pro européenne -> Votons tous le #9Juin pour la liste @BesoindEurope avec @ValerieHayer



La mobilisation continue à fonds à #Clamart 🚀🚀🚀

Chaque affiche chaque tract compte pour faire avancer nos idées

🇪🇺🇪🇺🇪🇺 pic.twitter.com/iqUWLsYEhC — Renaissance Clamart (@re_clamart) May 15, 2024

Par exemple, "on sait que notre public va regarder des émissions comme "C a vous", donc c'est vrai que notre typographie va ressembler à ce que peut faire France 5", détaille Pierre Le Texier. L'autre parti qui change un peu ses codes ces dernières années, c'est le Rassemblement National, en tête dans les sondages, mais qui n'a pas répondu à nos sollicitations de reportage.