Qui sont les 30 premiers candidats de La République en marche pour les élections européennes ?

Les 30 premiers membres, sur les 79 qui composeront la liste LREM pour les élections européennes du 26 mai, ont été officiellement présentés mardi.

A deux mois du scrutin, jour pour jour, la pression monte autour des candidatures pour les élections européennes du 26 mai. La liste officielle des 30 premiers candidats de La République en marche (sur les 79 qui seront désignés au final) a ainsi été dévoilée mardi 26 mars par le bureau du parti. Cette annonce intervient cinq jours avant le premier meeting de campagne, prévu samedi à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Franceinfo détaille les noms de ces 30 candidats qui figureront sur la liste baptisée Renaissance.

La tête de liste : la ministre Nathalie Loiseau

Elle avait annoncé sa candidature à la fin du débat qui l'opposait à Marine Le Pen, jeudi 14 mars. Nathalie Loiseau, la ministre chargée des Affaires européennes, prend la tête de la liste La République en marche. Son départ, qui interviendra mercredi à l'issue du Conseil des ministres, va entraîner un remaniement gouvernemental.

A 54 ans, cette diplomate de carrière s'est affichée pendant un temps comme proche d'Alain Juppé avant de soutenir la campagne d'Emmanuel Macron et d'entrer au gouvernement d'Edouard Philippe en juin 2017. Ex-directrice de l'ENA, elle n'a jamais été élue.

Le numéro 2 : Pascal Canfin, le patron démissionnaire du WWF

C'est la véritable surprise de la liste. Mardi 26 mars, Pascal Canfin, le directeur général du WWF France, a remis sa démission pour se lancer dans la course aux européennes, en qualité de numéro 2 de la liste LREM. Ce n'est pas une première pour celui qui a déjà exercé un mandat de député européen en 2009 sous les couleurs d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV), avant de rejoindre le gouvernement de Jean-Marc Ayrault en 2012, comme ministre délégué au Développement. Il a quitté l'exécutif en 2014, au moment de l'arrivée de Manuel Valls à Matignon, avant de rejoindre le WWF en 2016.

Mardi, au lendemain de sa démission de la tête de l'ONG, il a annoncé avoir accepté sa nomination comme numéro 2 de la liste LREM. Une défection qui fait bondir des membres d'associations environnementales, mais aussi Yannick Jadot, tête de liste EELV : "Il y a quelques mois, il était en train de dire à quel point il ne pouvait pas rejoindre le gouvernement d'Emmanuel Macron parce qu'il renonçait sur les grands dossiers de l'écologie, le climat, les pesticides, la pollution de l'air", commente l'écologiste. "Depuis, il y a eu d'autres renoncements sur l'obsession nucléaire, sur les pesticides, sur la pollution de l'air."

Dans un entretien accordé au Monde, Pascal Canfin précise qu'il ne va pas adhérer à LREM et qu'il a reçu "les assurances nécessaires" de la part d'Emmanuel Macron en matière d'écologie.

Beaucoup de figures politiques

De nombreux habitués des joutes politiques comptent parmi les 30 noms de la liste LREM. Stéphane Séjourné occupe ainsi la 6e position de la liste. Le 15 janvier, il avait démissionné de son poste de conseiller politique d'Emmanuel Macron pour devenir directeur de campagne du parti pour les européennes. On retrouve également Gilles Boyer, l'ancien directeur de campagne d'Alain Juppé et actuel conseiller politique d’Edouard Philippe.

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, l'eurodéputé EELV Pascal Durand est lui aussi sur la liste. L'ex-secrétaire national du parti écologiste de 2012 à 2013 va se présenter à un second mandat de député européen, cette fois-ci sous la bannière de LREM.

La liste Renaissance, présentée par le parti comme celle "du rassemblement des pro-européens", compte des membres des mouvements alliés au parti macroniste, à l'image de Fabienne Keller (7e), la vice-présidente d'Agir et proche d'Alain Juppé. Laurence Farreng, proche de François Bayrou et actuelle directrice de la communication de la ville de Pau, se trouve en 15e position sur la liste. Stéphanie Yon-Courtin, maire de Saint-Contest et vice-présidente du conseil départemental du Calvados, ex-élue Les Républicains, est en 13e position. Dominique Riquet, eurodéputé réélu en 2014, représente le mouvement radical et hérite de la 16e position.

Des élus LREM viennent compléter ce bloc politique : en 19e place, Valérie Hayer, membre du conseil départemental de la Mayenne ; en 14e position, Pierre Karleskind, élu de Brest et référent LREM dans le Finistère ; au 20e rang, Christophe Grudler est membre du bureau exécutif national du MoDem et conseiller départemental du Territoire de Belfort ; Véronique Trillet-Lenoir, cancérologue au CHU de Lyon, conseillère régionale LREM en Auvergne-Rhône-Alpes, autrefois socialiste, est en 17e position.

Max Orville, 24e sur la liste, a été tête de liste du MoDem en Martinique pour les élections régionales 2010. Catherine Amalric, médecin et maire adjointe d'Aurillac, est membre du Parti radical. Guy Lavocat, 26e, est référent LREM du département du Puy-de-Dôme et siège au bureau exécutif du parti. Xavier Fournier, conseiller municipal à Nantes, occupe le 28e rang. En 29e position, Nawel Rafik-Elmrini est maire-adjointe LREM de Strasbourg, en charge des relations européennes et internationales. Mao Péninou, élu LREM du 19e arrondissement de Paris, occupe la 30e et dernière position.

Un ancien ministre italien fait également partie de la liste, à la 22e place. Sandro Gozi a été secrétaire d'Etat aux Affaires européennes de 2014 à 2018, dans le gouvernement de Matteo Renzi, et membre fondateur du Parti démocrate italien. Il préside aujourd'hui l'Union des fédéralistes européens.

Viticultrice, agriculteur, navigatrice… La société civile bien représentée

Des représentants de la société civile occupent un tiers de la liste. Marie-Pierre Vedrenne, directrice de la maison de l'Europe à Rennes, est ainsi placée en troisième position. En 2017, elle s'était déjà lancée dans la course aux législatives pour le compte d'En marche ! dans la 6e circonscription de l'Ille-et-Vilaine. Mais elle n'avait pas été investie par la commission nationale du parti et s'était retirée.

Elle côtoie la navigatrice Catherine Chabaud, première femme à boucler un tour du monde à la voile en solitaire et sans escale, lors du Vendée Globe 1996. De formation journalistique, elle a été nommée déléguée à la mer et au littoral par le ministre Nicolas Hulot entre 2016 et 2017. Elle est aujourd'hui membre du Conseil économique, social et environnemental. L'ancien journaliste de France Inter Bernard Guetta se lance aussi dans l'aventure européenne pour LREM. Il avait pourtant annoncé en juillet entreprendre un tour du monde dans une quinzaine de pays. En novembre, il confiait à Public Sénat "attendre qu'on lui propose" de participer à la liste européenne de LREM pour se prononcer. Stéphane Bijoux, qui a longtemps présenté les journaux télévisés sur RFO, occupe aujourd'hui les fonctions de directeur des rédactions de France O et d'Outre-mer La 1ère. Il n’exercera pas ses fonctions pendant la campagne des européennes. Il est inscrit à la 10e place.

Parmi les autres personnalités de la liste, Jérémy Décerle occupe la 4e place. A 35 ans, cet éleveur de vaches charolaises en Saône-et-Loire va démissionner de la présidence des Jeunes Agriculteurs. Il l'avait annoncé dès lundi 25 mars à ses adhérents par ces mots : "L'opportunité d’aller porter auprès des instances européennes une voix agricole issue d’un réseau comme le nôtre ne pouvait pas être manquée."

A la 21e place, Chrysoula Zacharopoulou est gynécologue-chirurgienne et spécialiste de l'endométriose. Ilana Cicurel, membre du bureau exécutif de LREM, déléguée à la société de la connaissance et avocate au barreau de Paris, occupe la 23e place.

Irène Tolleret, viticultrice et conseillère départementale de l'Hérault, sera à la 9e place, et Sylvie Brunet, membre du Conseil économique, social et environnemental et professeure à la Kedge Business School, occupera, elle, la 11e place. Charline Mathiaut, gestionnaire immobilier et adhérente du MoDem dans l'Allier, figure à la 27e place.