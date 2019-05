Présidence de la Commission européenne : les six candidats débattront à 21 heures sur Franceinfo

Les six candidats à la présidence de la Commission européenne débattront mercredi 15 mai à 21 heures sur la chaîne Franceinfo. C'est la journaliste Émilie Tran Nguyen, avec ses homologues allemand et finlandais, Markus Preiss et Annastiina Heikkilä, qui seront chargés d'animer les discussions. Qui sont les successeurs potentiels à Jean-Claude Juncker ? Le Belge Nico Cué, du Parti de la gauche européenne ; la leader du Parti vert européen, la jeune Allemande Ska Keller ; le Tchèque Jan Zahradil du PPE (Parti populaire européen), peut-être le plus eurosceptique des candidats.

Quel futur pour l'Union européenne ?

On retrouvera également la Danoise Margrethe Vestager du parti Alde (Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe) ; le favori, l'Allemand Manfred Weber, leader du groupe PPE, formation la plus puissante du Parlement européen ; et enfin Frans Timmermans, du Parti socialiste européen (PSE). Pour découvrir les visages de ces six candidats et leurs personnalités, leurs programmes et leurs idées pour l'Europe, rendez-vous à 21 heures sur Franceinfo.

