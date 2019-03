Pascal Canfin sur la liste LREM aux européennes : "J'avoue que je ne comprends pas, ça m'attriste" confie Yannick Jadot

La tête de liste EELV aux élections européennes a réagi au choix du directeur démissionnaire du WWF France de rejoindre La République en marche pour ce scrutin.

"J'avoue que je ne comprends pas, ça m'attriste", commente la tête de liste Europe-Écologie Les-Verts aux élections européennes Yannick Jadot, mardi 26 mars sur France Inter, après l'annonce de la présence de Pascal Canfin, directeur démissionnaire de WWF France, à la deuxième place sur la liste La République en Marche à ces mêmes élections.

"Il y a quelques mois, il était en train de dire à quel point il ne pouvait pas rejoindre le gouvernement d'Emmanuel Macron parce qu'il renonçait sur les grands dossiers de l'écologie, le climat, les pesticides, la pollution de l'air. Depuis, il y a eu d'autres renoncements sur l'obsession nucléaire, sur les pesticides, sur la pollution de l'air", commente l'écologiste.

Une liste "en même temps"

Selon Yannick Jadot, Pascal Canfin "rejoint une liste qui va être effectivement une liste 'en même temps'. Il va y avoir Pascal Canfin qui, je crois, est toujours contre les pesticides et le glyphosate et puis en numéro 4 le représentant des agriculteurs qui est pour le glyphosate et pour les pesticides".