"On a besoin d’une Europe unie" : les électeurs des Pays-Bas sont les premiers à voter aux européennes

Le coup d’envoi des européennes est donné aux Pays-Bas, jeudi 6 juin. 370 millions d’Européens sont appelés aux urnes jusqu’à dimanche et les premiers à voter sont les Hollandais. En tout, 31 sièges sont à pourvoir pour ce pays fondateur de l’Union européenne qui, aux législatives de novembre dernier, a placé en tête le parti d’extrême droite du populiste et europhobe Gueert Wilders. Le PPV (Parti de la Liberté) devrait, à l'image du Rassemblement national en France et selon les dernières projections, envoyer le plus gros contingent d’élus à Strasbourg. Il est au coude à coude avec la liste commune du Parti socialiste et des Verts. Franceinfo s’est rendu à l'ouverture d'un bureau de vote à Putte, ville frontalière avec la Belgique.

L’unique bureau de vote de la commune a été installé à l’école municipale. Pas de file d’attente : à peine un électeur sur deux compte se déplacer, selon les sondages nationaux. Kevin, la quarantaine, a voté pour la liste de Gueert Wilders, dont le parti devrait faire une entrée remarquée au parlement. Il explique vouloir en finir avec la surrégulation européenne et justifie son vote : "Pour les agriculteurs, le nitrate, la fin du gaz… Le prix de l’électricité augmente, tout augmente !"

"Il n’y a plus de place aux Pays-Bas !" Franz, électeur hollandais à franceinfo

À côté de lui, Franz abonde : "Ce sont les étrangers qui en profitent. Il n’y a plus de place aux Pays-Bas ! On a plus assez de maisons, d’argent, et les étrangers viennent chez nous alors qu'ils ne paient jamais rien", lance ce commerçant à la retraite.

Adossé au préau de l’école, un vieil homme ne perd pas une miette de l’échange. Matias, lui, a voté en faveur de la liste commune des Verts et des Socialistes. À 96 ans, il affirme aspirer à "un monde de paix, où chacun prendrait soin de chacun, qu’il soit musulman, noire ou même bouddhiste". "Je suis l’ami de tout le monde", conclut-il.

Une Europe puissante

"Face à la Russie ou la Chine, mon espoir est que l’Europe reste une puissance", estime de son côté Malice, venue voter avec son mari. "On a besoin d’une Europe unie, pas d’une Europe rongée de l’intérieur, reprend-elle. Une Europe et une défense forte."

Les résultats aux Pays-Bas ne seront pas dévoilés avant dimanche 9 juin, seules des estimations seront publiées dans la soirée jeudi.