Comme à chaque échéance électorale, des fausses informations ou des inexactitudes ont été prononcées par les candidats. À l'occasion de la fin de la campagne pour les élections européennes, franceinfo a regroupé les plus importantes.

C'est parfois involontaire, parfois inclus dans une stratégie de communication, parfois totalement faux et parfois un peu transformé pour correspondre au message que l'on veut faire passer : les candidats aux élections européennes ont prononcé quelques "fake news" - des fausses informations - ou approximations lors de la campagne électorale.

Alors que cette dernière s'achève, vendredi 24 mai, franceinfo a regroupé les principales bêtises prononcées par les têtes de liste avant le vote de dimanche.

Jordan Bardella : le nucléaire trop vert

"Le nucléaire est peut-être aujourd'hui l'une des énergies les plus propres", affirmait Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national, le 21 mai sur France Inter. Interrogé à propos du programme de la liste qu'il conduit en matière d'écologie, Jordan Bardella a assuré que "c'est une énergie quasiment décarbonée". Le candidat RN assure que la France n'a "pas les moyens de [s'en] passer".

Or, comme nous vous l'expliquions dès le mois de juin 2018, si le nucléaire possède l'avantage de produire peu de gaz à effet de serre, cette énergie dépend des importations d'uranium, qui ont des conséquences sur l'environnement. "Pour qu'une énergie soit verte, il faut qu'elle ait certaines vertus, comme ne pas avoir d'impact sur l'environnement, ne pas épuiser les ressources de la planète et ne pas comporter de risques pour la santé. Le nucléaire ne remplit absolument pas ces critères-là", explique Roland Desbordes, le président de la Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité (Criirad).

Ian Brossat : une liste pas si populaire

Il a voulu revendiquer la représentativité de sa liste : Ian Brossat, qui mène le Parti communiste français pour les élections européennes, a assuré le 6 mai sur franceinfo que ses colistiers et lui sont "les seuls à avoir une liste à l'image de la société avec 50% d'ouvriers et d'employés". Cette affirmation comporte plusieurs erreurs. Tout d'abord, d'après les données du ministère de l'Intérieur, la liste PCF ne comporte que 27 personnes qui sont inscrites comme employés ou ouvriers (les fonctionnaires de catégories C ont été pris en compte). Le PCF propose donc seulement un tiers de candidats employés ou ouvriers.

De plus, d'autres listes présentent au moins autant de personnes de ces deux catégories socio-professionnelles. Ainsi, la liste Démocratie représentative, issue du mouvement citoyen "La révolution est en marche" créé à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), propose 36 candidats qui sont ouvriers ou employés, soit près de la moitié des noms. La Liste de la reconquête, menée par le responsable du groupuscule d'ultra-droite Dissidence française, Vincent Vauclin, en propose 35.

Enfin, l'affirmation selon laquelle la société comporterait 50% d'ouvriers et d'employés est inexacte. En effet, selon l'Insee, en 2018, les employés représentaient 15,3% de la population française âgée de plus de 15 ans et les ouvriers 11,8%.

Jean-Christophe Lagarde : des travailleurs trop détachés

Le 14 mai sur franceinfo, Jean-Christophe Lagarde exprimait son souhait de renforcer la législation sur le travail détaché au sein de l'Union européenne pour éviter la "concurrence déloyale" entre les travailleurs. Le tête de liste UDI expliquait alors vouloir "impérativement qu'il y ait une règle simple : quand vous travaillez dans un pays, vous êtes au moins payé au salaire minimum de ce pays et vous payez les cotisations sociales de ce pays".

Or, comme l'explique le site Internet des institutions de l'Union européenne, qui consacre une page explicative à l'attention des travailleurs détachés, une partie de ces réformes sont déjà en place. "Votre salaire ne peut pas être inférieur au salaire minimum ou au salaire défini par des conventions collectives universellement contraignantes dans votre secteur d'activité, si ces conventions s'appliquent dans le pays d'accueil". En pratique, cela signifie qu'un travailleur détaché est payé au moins au salaire minimum du pays dans lequel il va travailler. En revanche, il paye effectivement ses cotisations sociales dans son pays d'origine et non dans le pays d'accueil.

Manon Aubry : imbroglio autour de la balance commerciale

Elle a voulu justifier son objectif de "désobéissance" aux règles de Bruxelles mais s'est emmêlé les pinceaux. Manon Aubry, candidate de La France insoumise, expliquait le 16 mai sur France Inter que certaines règles définies par l'Union européenne n'étaient pas respectées par tous les pays. "Le déficit commercial est limitée dans l'Union européenne à 6% : l'Allemagne fait 9%."

Il y a plusieurs erreurs dans cette affirmation. Tout d'abord, il n'y a aucune règle qui impose aux Etats membres de réguler le déficit commercial. Le "Six-Pack", adopté en 2011, prévoit en effet de surveiller certains indicateurs pour éviter les "déséquilibres macroéconomiques excessifs". L'équilibre commercial des pays en fait partie. Cependant, si les valeurs définies comme normales sont comprises entre -4 et +6% du PIB, "il n'y a pas de sanction pour les pays qui sortent de ces marges", explique Guillaume Roty, du bureau de presse de la représentation de la Commission européenne en France. "En cas de valeurs anormales, la Commission se penche sur ces chiffres. Si on estime que le déséquilibre est dangereux, li peut y avoir une procédure avec une éventuelle possibilité de sanction mais ça n'a jamais été fait", explique-t-il.

De plus, quand on se penche sur les chiffres de l'Allemagne, on constate que le pays dirigé par Angela Merkel n'est pas en déficit mais en excédent commercial. Si on prend la moyenne de sa balance courante sur les trois dernières années (valeur retenue par la Commission européenne pour évaluer l'équilibre commercial des pays), l'Allemagne était en 2017 à 8%. "Cela fait plusieurs années que nous avons ce problème de valeurs avec l'Allemagne, reconnaît Guillaume Roty, mais si l'on regarde les autres valeurs relatives au bilan commercial, il n'y a rien d'alarmant", assure-t-il.

Raphaël Glucksmann : le gros cliché sur l'impact de l'UE dans nos lois

Franceinfo n'a de cesse de le répéter depuis plusieurs années : non, l'Union européenne n'est pas responsable de la grosse majorité des textes votés en France. Pourtant, Raphaël Glucksmann n'a pas hésité à affirmer le 14 mai sur France Inter que "80% des réglements qui impactent notre vie au quotidien sont décidés à l'échelle européenne".

Comme le précise la Commission européenne sur son site, "dans le cas de la France, seulement 20% des lois ont une origine européenne, un pourcentage qui se situe dans la moyenne". En 2012, Annette Elisabeth Toeller estimait dans un article (en anglais) qu'entre 3 et 27% des lois en France étaient le fruit d'une "européanisation". Si la fourchette est large, l'estimation de cette professeure à la London School of Economics est bien en deça des 80% mis en avant par le candidat PS - Place publique.