Non, Marie-Hélène Bourlard ne sera pas la première ouvrière française élue au Parlement Européen

Le PCF en a fait un argument de campagne qui ressort dans les tweets, sur les affiches ou dans les interviews.

De fait, Marie-Hélène Bourlard, numéro 2 sur la liste de Ian Brossat, est en position éligible. Ouvrière, cégétiste, elle a été de tous les combats du textile dans le Nord. Elle est aussi une figure du documentaire de François Ruffin, «Merci Patron !». Mais serait-elle vraiment la première ouvrière française à siéger au Parlement ?

Depuis 1979, on compte extrêmement peu d’ex-ouvriers français sur les bancs du parlement européen. Moins d'une dizaine parmi lesquels on peut citer Édouard Martin, syndicaliste charismatique de Florange, élu en 2014 sous les couleurs du PS. Ou encore une poignée d'eurodéputés du PCF ou du PS qui avaient été ouvriers avant, comme Maxime Gremetz, Georges Marchais ou Jean-Louis Cottigny. Mais dans le lot, on trouve aussi une femme, que Ian Brossat a oubliée, bien qu'elle soit communiste... Jacqueline (dite Jackie) Hoffmann, membre du PCF et de son comité central, avait été ouvrière soudeuse aux Établissements Escaut à Béziers, avant d’être élue en 1979 au Parlement Européen.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Twitter : https://twitter.com/libedesintox

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/