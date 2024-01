Européennes : face à "la gangrène" de l'extrême droite, "il est temps que l'Europe renoue avec son projet de paix", lance l'écologiste Marie Toussaint

Face à "la gangrène" de l'extrême droite, "il est temps que l'Europe renoue avec son projet de paix", lance ce samedi sur France Inter, Marie Toussaint, eurodéputée et tête de liste des Écologistes aux élections européennes. Différents sondages donnent le Rassemblement national (RN) en tête des intentions de vote. "C'est une tendance lourde, une tendance européenne. Les extrêmes droites, les nationalismes, l'égoïsme sont en train de gangrener l'Europe. Et je dis gangrène parce que c'est effectivement une maladie qui parcourt l'Europe, qui met en risque le projet européen lui-même", réagit l'élue.

à lire aussi Élections européennes : les enjeux et le fonctionnement du scrutin

Marie Toussaint constate que l'extrême droite "reste crédible dans l'opinion". Par conséquent, Les Ecologistes, entre autres, doivent se "battre contre cette gangrène", répète-t-elle. Car "ce modèle des nationalismes fait reculer les droits humains, s'en prend au climat", argumente-t-elle. Selon la tête de liste des Ecologistes, pour "combattre le Rassemblement national" et plus globalement pour "faire reculer l'extrême droite", il faut "d'abord rappeler les valeurs humanistes qui sont au fondement de l'Europe". Elle tient à rappeler que l'Union européenne "s'est construite sur un projet de paix et sur le refus des traitements dégradants infligés à d'autres êtres humains", avant d'ajouter : "Il est temps que l'Europe renoue avec son projet de paix, avec ses origines".

L'impasse de la politique migratoire de l'UE

Et l'eurodéputée dénonce "ceux qui, avec beaucoup de duplicité, sont arrivés au pouvoir dans un certain nombre d'États de l'UE, en disant qu'il allait faire reculer l'extrême droite". Marie Toussaint vise particulièrement Emmanuel Macron qui, en 2022, après sa réélection face à la Marine Le Pen, avait déclaré "votre vote m'oblige". Or, poursuit-elle, avec la loi immigration, "Emmanuel Macron souscrit à l'idée que l'étranger est un danger, qu'il nous faut nous refermer. Donc c'est l'égoïsme dont je vous parlais".

Marie Toussaint déplore également la politique migratoire de l'Union européenne. Le 20 décembre dernier, le Parlement européen et les Etats membres sont parvenus à un accord sur le pacte sur la migration et l'asile. Il prévoit notamment un filtrage obligatoire préalable à l'entrée d'un migrant dans l'UE, à proximité des frontières extérieures, et la création de nouvelles places dans les centres de rétention. Cet accord doit encore être formellement entériné par le Conseil européen. "C'est la construction d'une Europe forteresse", déplore Marie Toussaint qui y voit la preuve que les idées d'extrême droite gagnent du terrain.

Lutter contre "la vision d'extrême droite"

Selon la tête de liste des Ecologistes cette "lutte contre l'immigration" consiste seulement à "durcir les conditions de vie des gens qui sont déjà sur notre territoire", mais cela "n'assèche aucune source des migrations". Car l'UE "n'est pas en train de lutter contre la guerre, contre la misère, contre la pauvreté, contre les effets du dérèglement climatique à l'extérieur de nos frontières. Les raisons pour lesquelles les gens quittent leur pays", explique-t-elle. Or, les migrants "préfèrent rester chez eux avec leur famille, que de partir au péril de leur vie".

Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse couler notre humanité dans la mer Méditerranée, pour reprendre les propos du pape François. Marie Toussaint, tête de liste des Ecologistes aux européennes sur France Inter

Marie Toussaint appelle à "lutter contre cette vision" d'extrême droite car elle "précarise" les migrants et rien de plus, selon elle. Toutefois, l'eurodéputée écologiste concède qu'il y a "une demande d'être protégé". Elle assure qu'elle "veut porter" également lors de cette campagne cette idée d'une "Europe qui protège" et une "Europe qui permette à chacune et chacun de vivre dignement".

"Il y a demande de sécurité mais elle est aussi économique". Selon elle, l'une des réponses est "sociale" car "on voit l'explosion de la précarité : près de 9 millions de personnes en France en situation de précarité et au niveau européen, c'est une personne sur cinq". Ainsi, Marie Toussaint "appelle à faire de la lutte contre la pauvreté la colonne vertébrale de l'Union européenne".