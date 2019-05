DIRECT. Européennes : à quatre jours du scrutin, regardez le grand débat entre les principaux candidats lors de "L'Emission politique"

Ce qu'il faut savoir

Un débat "décisif", à trois jours des élections européennes. "L'Emission politique" de France 2 organise, mercredi 22 mai, dès 21 heures, deux débats avec 15 des 34 listes françaises candidates pour le scrutin dimanche. Six têtes de liste ou chefs de parti des principales formations candidates débattent en première partie de soirée. Elles seront suivies des représentants de neuf autres listes, pour des échanges autour de "L'Europe du quotidien" et de "L'Europe, ouverte ou fermée ?". Suivez et commentez cette soirée de débat avec franceinfo.

Les six principales formations s'affrontent dès 21 heures. Le premier débat rassemble François Bayrou (LREM-MoDem), Manon Aubry (La France insoumise), Raphaël Glucksmann (Place publique-PS), Yannick Jadot (Europe Ecologie-Les Verts), Laurent Wauquiez (Les Républicains) et Marine Le Pen (Rassemblement national).

Neuf autres listes en seconde partie de soirée. Le deuxième débat de cette "Emission politique" réunit les candidats suivants : Ian Brossat (Parti communiste), Florian Philippot (Les Patriotes), Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière), Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), François Asselineau (Union populaire républicaine), Guillaume Balas (Génération.s), Jean-Christophe Lagarde (UDI), Dominique Bourg (Génération écologie) et Francis Lalanne (Alliance jaune).

Un appel à "la mobilisation générale". Par la voix de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, Emmanuel Macron a appelé à "la mobilisation générale" pour convaincre les électeurs d'aller voter dimanche. Selon deux sondages publiés mardi et mercredi, la participation est estimée entre 46% et 52%, soit une abstention qui pourrait s'élever à 54%.

Le Rassemblement national en tête. D'après un sondage BVA publié mercredi, le RN est donné premier avec 23% des voix, légèrement devant La République en marche (22%). Les Républicains arrivent troisième (13%), devant les listes La France insoumise (8,5%) et Europe Ecologie-Les Verts (8%). Suivent ensuite les listes Place publique-PS (5%), Debout la France (3,5%), PCF (3%), Génération.s (2,5%), Les Patriotes (2%), UDI (1,5%) et UPR (1,5%).