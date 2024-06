Européennes 2024 : Marion Maréchal rejoint le groupe de Giorgia Meloni au Parlement

The ECR Group is now the 3rd largest group in the @Europarl_EN.



👏 Welcome to our new MEPs!



🇫🇷 @MarionMarechal, @LaurenceTrochu & @G_Peltier

🇷🇴 @Claudiu_Tarziu, @GPiperea, Maria-Georgiana Teodorescu, @axiniaadrian & Serban Dimitrie Sturdza

🇩🇰 @KristofferStorm

🇱🇹… pic.twitter.com/zWEmZ1IkFu