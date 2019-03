Europe : François Hollande à la rencontre des lycéens

Une vidéo postée sur les réseaux sociaux et le tour était joué. Mardi 5 mars, dans le Nord, l'ancien chef de l'État a répondu favorablement à l'une de ses 300 invitations. Pendant 1h30 de question-réponse, beaucoup de thèmes sont abordés : défense européenne, euroscepticisme, nationalisme, couple franco-allemand et Brexit.

"François Hollande est porteur d'un message d'espoir"

Entre cours magistraux et expérience politique, l'une des lycéennes résume à sa manière le message porté par l'ancien président. "Je pense que François Hollande en venant ici à voulu délivrer un message d'espoir et nous montrer qu'il faut encore croire en l'Europe", explique-t-elle. François Hollande s'exprime devant des élèves qui n'ont pas l'âge de voter et il n'est candidat a rien, "si ce n'est à occuper la scène", dit-il. Quand un lycéen lui demande quelle politique il regrette de ne pas avoir menée à terme durant son mandat, François Hollande répond : "On a inversé la courbe du chômage, mais pas aussi tôt que je l'aurais espéré, parce que les politiques européennes étaient marquées par l'austérité", juge-t-il.

