Élections européennes : un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ?

Depuis le sommet européen de Sibiu, en Roumanie, Emmanuel Macron a choisi ses mots pour se lancer dans un duel avec Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national. "Je crois que nous avons besoin de tout, sauf d'avoir le Rassemblement national en tête, a lancé le président de la République. Moi je suis patriote, français et européen. Eux, ils sont nationalistes."

Marine Le Pen demande le départ du président en cas de défaite

Marine Le Pen, de son côté, n'a pas tardé à réagir, sur le plateau de LCI. "Il faut être cohérent. Si on met tout son poids dans la balance comme président de la République, si on transforme cette élection en référendum, alors il faut avoir l'honneur et la dignité de faire comme a fait le général de Gaulle, c'est-à-dire partir si on perd ce référendum", a-t-elle expliqué. Dans la dernière ligne droite, le chef de l'État a donc décidé de s'investir dans la campagne.