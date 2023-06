Elections européennes : Nicolas Dupont-Aignan annonce une liste "Debout la France"

Le député de l'Essonne ne souhaite "pas obligatoirement la mener", précisant que Florian Philippot, président des Patriotes, pourrait y participer, ainsi que le philosophe Michel Onfray.

La décision a été prise samedi en conseil national. L'ex-candidat souverainiste à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan, qui avait récolté 2,06% des suffrages, a annoncé, dimanche 18 juin, qu'il y aurait une liste du parti d'extrême droite "Debout la France" aux Européennes de juin 2024. "Il y aura une liste Debout la France, une liste souverainiste, gaulliste, pour l'indépendance du pays", a-t-il expliqué dans l'émission politique d'Europe 1/Les Echos/Cnews. Un projet sera présenté le 30 septembre.

Mais le député de l'Essonne ne souhaite "pas obligatoirement mener" cette liste. "J'aimerais que ce soit une autre personnalité", a-t-il ajouté, précisant que Florian Philippot, président des Patriotes, pourrait y participer, ainsi que le philosophe Michel Onfray. Selon Nicolas Dupont-Aignan, "il n'y a personne aujourd'hui qui va à la cause du problème et dit que si on n'arrive pas à résoudre les problèmes de sécurité, d'immigration, de chômage, de pouvoir d'achat, d'écologie, c'est parce que la France a perdu toute indépendance et toute liberté d'action".

Nicolas Dupont-Aignan s'en prend également avec virulence à Emmanuel Macron, affirmant avoir "la nausée" face à "cet homme qui brade la France, qui laisse piller la France par des oligarques, qui se soumet a une autorité supranationale européenne, qui a abandonné une politique étrangère indépendante, qui a ridiculisé la France à l'étranger".