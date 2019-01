Elections européennes : LREM en tête des intentions de vote, devant le Rassemblement national et les Républicains loin derrière, selon un sondage

La République en marche comptabiliserait 23,5% des voix malgré la crise des "gilets jaunes", selon un sondage Elabe pour BFMTV.

La mobilisation des "gilets jaunes" n'a pas pénalisé la majorité. Selon un sondage Elabe* pour BFMTV, publié mercredi 23 janvier, la liste La République en Marche, alliée au MoDem, arrive en tête des intentions de vote aux élections européennes (23,5%), devant le Rassemblement national (20,5%).

Les Républicains, crédités à seulement 12,5%, arrivent loin derrière le duo de tête. Viennent ensuite La France insoumise (9,5%) et EELV (9%), puis le PS (6%) et Debout la France (5%). Ces intentions de vote affichent la même tendance qu'un sondage Ifop diffusé la semaine dernière.

L'enquête a été publié avant l'annonce du lancement d'une liste de "gilets jaunes", menée par l'aide-soignante de l'Eure, Ingrid Levavasseur. Le sondage avait pourtant prévu le scénario d'une telle liste, qui nuirait principalement au Rassemblement national. Dans cette configuration, LREM arriverait en tête avec 22,5% des suffrages, suivi par l'ex-FN à 17,5% et Les Républicains (11,5%). Viennent ensuite EELV (8,5%), La France insoumise (8%), puis le PS (5%).

* Sondage réalisé sur Internet les 22 et 23 janvier 2019 sur un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population française de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge et profession de l'interviewé après stratification par région et catégorie d'agglomération.