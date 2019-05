Résultats européennes 2019 : le parti d'extrême droite La Ligue l'emporte en Italie, le Parti démocrate arrive deuxième

La Ligue du ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini recueille 29% des voix, et 22 sièges au Parlement européen.

C'était l'un des votes les plus scrutés d'Europe. Organisées dans cinq circonscriptions – le nord-est, le nord-ouest, le centre, le sud et les îles –, les élections européennes en Italie se sont soldées, dimanche 26 mai, par la victoire du parti d'extrême droite la Ligue, et par la consécration de son leader, le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini.

Ce parti eurosceptique et populiste, membre de la coalition gouvernementale italienne, qui n'avait obtenu que 6,15% des voix lors du scrutin européen de 2014, remporte cette fois 29% des votes et décroche ainsi 22 sièges à Strasbourg et Bruxelles, selon les estimations du Parlement européen réalisées par Kantar Public.

Quels étaient les enjeux du scrutin ?

Matteo Salvini jouait, avec ces élections européennes, sa place de leader des mouvements populistes et nationalistes du Vieux Continent, avec, entre autres, son alliée, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. Sur le plan de la politique intérieure, il espérait avec ce scrutin affaiblir le Mouvement 5 étoiles, qui a récemment pris ses distances avec la Ligue, notamment sur les questions d'immigration et de sécurité.

La Ligue était donnée largement favorite de ce scrutin. Selon un sondage de Kantar Public pour le Parlement européen, publié en avril, le parti d'extrême droite était donné vainqueur avec 31,4% des intentions de vote et 26 sièges au Parlement européen. Le Mouvement 5 étoiles arrivait deuxième, avec 21,5% des intentions de vote et 18 sièges, devant le Parti démocrate (centre-gauche), avec 20% des voix et 16 sièges. Forza Italia, le parti représenté entre autres par l'ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi, recueillait 10% des intentions de vote et 8 sièges, selon ce sondage.

Mais des sondages plus récents, publiés le 10 mai, montraient une Ligue en net recul, passant de 36,9% des intentions de vote début avril à 30,9%. D'après cette enquête Ipsos pour le Corriere della Sera, le Mouvement 5 étoiles était au contraire en progression, passant de 22,3% à 24,9% des intentions de vote.

Quels sont les résultats ?

La Ligue domine donc les autres partis italiens en recueillant 29% des votes, ce qui lui permet d'obtenir 22 sièges au sein de l'hémicycle de Strasbourg, contre cinq auparavant. De son côté, le Mouvement 5 étoiles recueille 21% des votes et obtient ainsi 16 sièges, contre 17 sièges entre 2014 et 2019.

Quant au Parti démocrate, vainqueur des élections européennes de 2014 avec 40,81% des voix, il obtient 23% des votes et donc 18 sièges au sein du Parlement. Il en comptait auparavant 31.

Le parti de droite Forza Italia, mené par Silvio Berlusconi, arrive quatrième avec 10% des votes et 9 sièges, contre 13 lors de la précédente législature. Quant au parti d'extrême droite Frères d'Italie (Fratelli d'Italia), il recueille 6% des votes et 5 sièges.

Quelles sont les personnalités élues ?

Matteo Salvini était tête de liste pour la Ligue dans les cinq circonscriptions italiennes prévues pour ces élections. L'ancien eurodéputé (entre 2004 et 2006 puis de 2009 à 2018) risque cependant de ne pas reprendre son siège au Parlement européen, trop occupé par ses fonctions de sénateur et de ministre de l'Intérieur.

Sans surprise au regard du score de la Ligue, les candidats qui figuraient en tête sur les listes du parti gagnent un siège au Parlement de Strasbourg. Parmi les élus, on retrouve, entre autres, Francesca Donato. Celle-ci est, d'après Reuters, la présidente de l'association italienne Eurexit, qui prône une sortie de l'Italie de la zone euro "afin de relancer notre économie et de rétablir la démocratie". Un autre candidat anti-euro, Antonio Rinaldi, est également élu. Il est professeur d'économie et intervient régulièrement à la télévision italienne.

Arrivé troisième avec 16 sièges, le Mouvement 5 étoiles envoie au Parlement européen ses cinq têtes de liste, toutes issues de la société civile. Il s'agit d'Alessandra Todde, de Chiara Maria Gemma, de Daniela Rondinelli, de Maria Angela Danzi et de l'ancienne journaliste Sabrina Pignedoli. Du côté du Parti démocrate italien, on retrouve notamment, parmi les élus, le magistrat Franco Roberti, ancien procureur national antimafia, et Pietro Bartolo, un médecin de l'île de Lampedusa connu pour son rôle dans le sauvetage de migrants.

Tête de liste pour Forza Italia dans quatre circonscriptions, l'ancien président du conseil Silvio Berlusconi, 82 ans, retrouve donc les rangs du Parlement européen, après une première expérience d'eurodéputé entre 1999 et 2001.

Que faut-il retenir de ces élections en Italie ?

Avec un score passé de 6,15% à 29% en cinq ans, la Ligue sort renforcée de ces élections, autant sur le plan européen que national. Matteo Salvini s'impose comme l'une des têtes de pont des eurosceptiques sur le continent. Avec 22 sièges, son parti devient l'un des plus puissants au sein du Parlement européen, et renforce sa place sur la scène politique italienne.

Le Parti démocrate, grand gagnant des élections de 2014, est affaibli, passant de la première à la deuxième position. Le Mouvement 5 étoiles se maintient avec relativement le même score qu'en 2014. Cette même année, Forza Italia était troisième, avec 16,81% des voix. Le parti de Silvio Berlusconi perd ainsi en puissance.