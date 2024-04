Direct Elections européennes 2024 : la tête de liste LFI Manon Aubry en meeting à Montpellier et Marie Toussaint à Paris avec les écologistes

La campagne des élections européennes suit son cours, à deux mois du scrutin prévu le 9 juin. Manon Aubry, tête de liste de La France insoumise, tient dimanche 14 avril un meeting à Montpellier (Hérault) à 15 heures. Les écolos s'affichent quant à eux à Paris, dès 15h30, autour de leur tête de liste Marie Toussaint. Au coude-à-coude dans les sondages derrière le trio de tête Rassemblement national, majorité présidentielle et PS-Place publique, ces deux formations de gauche espèrent rallier davantage de soutiens. Suivez notre direct.

LFI et les écolos crédités de 7% des intentions de vote selon un sondage franceinfo. La liste RN menée par Jordan Bardella est largement en tête des intentions de vote, à 32%, selon le sondage Ipsos pour franceinfo et Le Parisien publié samedi. Loin derrière, la liste Renaissance-La République en marche, MoDem, Horizons et UDI, conduite par Valérie Hayer, est créditée de 16% des voix. L'écart se resserre avec la liste portée par Raphaël Glucksmann (Parti socialiste-Place publique), à 13% des intentions de vote. Derrière ce trio, les listes La France insoumise de Manon Aubry et Europe Ecologie-Les Verts de Marie Toussaint sont à 7%. Manon Aubry reste stable, quand Marie Toussaint perd 1,5 point en un mois.

"Une vague d'extrême droite sans précédent", déplore Olivier Faure. Alors que le RN est en tête des intentions de vote aux européennes depuis plusieurs mois, le premier secrétaire du PS a appelé dimanche la gauche à "se réveiller", rappelant qu'elle a "une responsabilité", dans l'émission "Questions politiques" sur France Inter et franceinfo TV, en partenariat avec Le Monde. "Le grand événement de l'élection européenne menace d'être la force, la puissance, de l'extrême droite en France", fustige Olivier Faure.

Les Ecologistes valident leur liste avec Yannick Jadot et Flora Ghebali. Le Conseil fédéral des Ecologistes (ex-EELV) a validé samedi sa liste définitive pour les européennes conduite par Marie Toussaint, qui comporte plusieurs anciens candidats à la présidentielle, comme Yannick Jadot, Noël Mamère et Eva Joly, ainsi que des candidats d'ouverture comme Flora Ghebali, chroniqueuse sur RMC. La liste, validée "à 80% des suffrages exprimés", est "un équilibre pour faire entendre toutes les voix de l'écologie", précise le parti.