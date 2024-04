Direct Elections européennes : "Mon objectif est de construire une nouvelle majorité à droite", déclare Marion Maréchal, tête de liste de Reconquête sur franceinfo

Marion Maréchal, tête de liste du parti Reconquête aux élections européennes du 9 juin, est l'invitée de "Demain l'Europe", jeudi 11 avril sur franceinfo. La femme politique d'extrême droite répond aux questions de Jérôme Chapuis et Salhia Brakhlia, ainsi que de la journaliste portugaise Ana Navarro Pedro et de sa consœur polonaise Anna Kowalska. "Mon objectif est de construire une nouvelle majorité à droite", déclare la candidate d'extrême droite. "Je considère aujourd'hui que dans ces élections, mes adversaires politiques principaux sont la gauche, la vraie gauche et la fausse droite incarnée par les LR, qui aujourd'hui siègent dans la majorité d'Ursula von der Leyen avec les macronistes et les socialistes." Suivez notre direct.

Remobiliser l'électorat qui avait choisi Eric Zemmour en 2022. Pour Reconquête, l'enjeu du scrutin du 9 juin est de faire le plein de voix auprès de celles et ceux qui ont voté pour l'ancien journaliste (7,07%) à la présidentielle de 2022. Pour cela, Marion Maréchal mise sur le slogan de "la France fière" et la dénonciation de "l'avancée fulgurante de l'islamisation". "Voulez-vous d'une Europe islamisée ou d'une Europe encore européenne ?", avait-elle lancé début mars lors de son premier meeting de campagne.

Distancée par le RN dans les sondages. La liste Reconquête ne décolle pas et reste proche des 5%, soit le minimum requis pour envoyer des députés au Parlement européen dans les sondages. Très largement distancée par le Rassemblement national, qui fait la course en tête dans les intentions de vote (avec plus de 30%), Marion Maréchal défend la "complémentarité" des deux formations d'extrême droite. Quitte à apparaître en décalage avec Eric Zemmour.