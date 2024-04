Direct Elections européennes : suivez l'interview de Marie Toussaint, invitée de "Demain l'Europe" de 8h30 à 9h30 sur franceinfo

Marie Toussaint, tête de liste du parti Les Ecologistes (ex-EELV) aux élections européennes du 9 juin, est l'invitée de "Demain l'Europe", vendredi 5 avril, sur franceinfo. Elle répond aux questions de deux journalistes européens : l'Allemande Annika Joeres, correspondante de Zeit Online, et Chiara Piotto, correspondante de Sky TG24. Suivez son interview en direct.

Une campagne décalée. Marie Toussaint, 36 ans, mise sur une campagne décalée, alliant terrain et activisme pour mobiliser la "génération climat". On a ainsi vu l'eurodéputé écologiste mener des actions coup de poing dans des supermarchés pour dénoncer les substances toxiques dans les produits du quotidien ou les marges de la grande distribution. Pour Les Ecologistes, l'Europe est "la bonne échelle pour mener les combats contre le dérèglement climatique".

"Prendre le contrôle" des groupes pétrogaziers. "Reprenons Total en main !" : devant la tour du groupe TotalEnergies à La Défense, la candidate écologiste aux européennes Marie Toussaint avait proposé fin mars de "reprendre le contrôle stratégique" des entreprises petrogazières européennes les plus polluantes, via un fonds de souveraineté écologique européen.

En manque de notoriété. A la peine dans les sondages et en manque de notoriété, Marie Toussaint sait que le score de sa liste sera scruté à gauche en vue de la présidentielle 2027. Mais elle se refuse à jouer "la guerre des gauches". En 2019, la liste Europe Ecologie-Les Verts emmenée par Yannick Jadot avait obtenu 13,48% des suffrages, en troisième position derrière la liste RN de Jordan Bardella (23,34%) et la liste Renaissance de Nathalie Loiseau (22,42%), et devant l'Union de la droite et du centre de François-Xavier Bellamy (8,48%). EELV avait alors nettement distancé les autres listes de gauche : LFI menée par Manon Aubry (6,31%) et le PS et Place publique avec Raphaël Glucksmann (6,19%).