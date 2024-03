Direct Elections européennes : Raphaël Glucksmann se lance officiellement en campagne près de Toulouse

Coup d'envoi officiel. Raphaël Glucksmann, leader de Place publique, se lance en campagne pour les élections européennes du 9 juin, avec le Parti socialiste, dimanche 24 mars, à 15h30, près de Toulouse, avec l'espoir de faire beaucoup mieux qu'il y a cinq ans où il avait convaincu un peu plus de 6% des électeurs. Ce n'est pas son premier meeting, mais c'est le premier avec les deux formations politiques, PS et Place publique, réunies. A Tournefeuille, au cœur de l'Occitanie, terre de gauche, l'eurodéputé devrait s'appuyer sur ses grandes thématiques: sa passion de l'Europe et la défense sans faille de l'Ukraine. Suivez notre direct.

En troisième position dans les sondages. Crédité de 9 à 13% selon les sondages, Raphaël Glucksmann, essayiste de 44 ans, est pour l'instant en tête de la gauche, en troisième position derrière la tête de liste du Rassemblement national, Jordan Bardella, et celle de la majorité Valérie Hayer. L'objectif est donc de tenter de passer devant Valérie Hayer. "Si on dépasse la majorité, le signal est extrêmement fort", remarque le sénateur Alexandre Ouizille.

Entrée en campagne de LR contre Emmanuel Macron. De leur côté, Les Républicains ont lancé leur campagne européenne samedi avec un premier grand meeting près de Paris. Ils ont fustigé le bilan d'Emmanuel Macron dans l'espoir de récupérer leurs électeurs "égarés". Aux Docks de Paris, devant quelque 3 000 militants rassemblés à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), la droite et sa tête de liste, François-Xavier Bellamy, ont fixé le cap pour tenter de mettre à flot une candidature encalminée autour de 7% à 8% des intentions de vote. Dangereusement près des 5%, synonyme de disparition au Parlement européen.

Les têtes de listes invitées dans les médias. La tête de liste Les Républicains aux élections européennes, l'eurodéputé François-Xavier Bellamy, est justement invité de LCI à midi. Le président du parti, Eric Ciotti, est l'invité d'Europe 1, Les Echos et Cnews à 10 heures. Ian Brossat, porte-parole du PCF et sénateur de Paris sera sur France 3, à 11h40, suivi de Frédéric Valletoux, ministre de la Santé et de la Prévention, à 11h55. Bernard Guetta, député européen Renew, sera interviewé sur M6 à la même heure.

Un ralliement de taille pour le Rassemblement national. Dans une interview au Figaro, publiée dimanche, l'essayiste Malika Sorel-Sutter, membre du Haut Conseil à l'intégration et de sa mission laïcité, annonce devenir numéro 2 de la liste du RN pour les européennes. "Aujourd'hui, en soutenant Marine Le Pen, en étant numéro 2 de la liste conduite par Jordan Bardella, je souhaite participer à la recomposition française. J'ai travaillé avec Dominique De Villepin, Nicolas Sarkozy et François Fillon : désormais, j'estime que le Rassemblement national est le seul parti qui défende les intérêts supérieurs de la France et du peuple français", explique-t-elle.