DIRECT. Elections européennes 2019 : les bureaux de vote sont ouverts en France

Ce qu'il faut savoir

Une journée décisive pour l'Europe. A travers le Vieux continent, depuis jeudi 23 mai, plus de 400 millions d'électeurs dans les 28 Etats membres de l'UE sont appelés à voter, à l'occasion des élections européennes. Les résultats officiels de ce scrutin, qui vise à élire les 751 députés au Parlement européen, seront connus dimanche soir. En France, les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures dimanche matin, et fermeront entre 18 heures et 20 heures, selon les villes. Suivez cette journée de vote en direct avec franceinfo.

Les électeurs de 21 pays votent dimanche. Au total, 21 des 28 Etats membres de l'UE organisent les élections européennes dans leurs pays ce dimanche. C'est le cas de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne, mais également de l'Italie, des pays nordiques, de la Pologne ou encore de la Grèce. Deux pays, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, ont voté jeudi pour ces élections, et l'Irlande a voté vendredi. Les Tchèques ont voté vendredi et samedi, et la Slovaquie, Malte et la Lettonie ont pris part au scrutin samedi.

34 listes en France. Dans l'Hexagone, 47,1 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche, afin de voter pour l'une des 34 listes présentées pour les élections européennes. Avec 79 candidats par liste – correspondant au nombre d'eurodéputés français au Parlement européen après le Brexit – 2 686 Français au total briguent un mandat de député européen. Un record. Cette année marque aussi la fin des huit circonscriptions régionales pour les élections européennes, en vigueur depuis vingt ans. Il n'existe désormais qu'une circonscription nationale, et ainsi une seule liste pour chaque formation politique candidate.

Un rôle législatif, budgétaire et de contrôle. Les 751 eurodéputés élus dimanche siégeront donc pour cinq ans au sein du Parlement européen, à Bruxelles et Strasbourg. Ils auront pour rôle principal de voter, avec le Conseil des ministres de l'Union européenne, des lois présentées par la Commission européenne. Les députés européens établissent également, avec le Conseil des ministres, le budget de l'UE, et contrôlent ses institutions.

Vers une abstention record ? Régulièrement considérées comme des "élections défouloirs" par des politologues, ces élections européennes pourraient connaître une nouvelle fois un taux d'abstention élevé. Celui-ci n'a cessé d'augmenter depuis les premières élections d'eurodéputés en 1979. Il est ainsi passé de 38% à 57,4% entre 1979 et 2014, selon le site du Parlement européen. En France, selon un sondage Ipsos et Cevipof pour Le Monde, le taux de participation devrait osciller, cette année, entre 41 et 45%.