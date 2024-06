"Ça s’arrête quand, ce spectacle ?", "macho", "manterrupting"... Les réactions politiques après la prise de parole de Gabriel Attal lors d'une interview de Valérie Hayer

"Ça s'arrête quand ce spectacle ?", a fustigé sur franceinfo la tête de liste LR François-Xavier Bellamy, alors que Gabriel Attal a fait une intervention surprise dans l'Auditorium de la Maison de la radio et de la musique au cours de l'interview de la tête de liste Renaissance Valérie Hayer. "Il y a une forme de mépris là-dedans comme si Valérie Hayer n'était pas capable de faire campagne et qu'il fallait en permanence que ce soit le Premier ministre, le président de la République" qui s'immisce dans le débat, a dénoncé l'eurodéputé de droite, voyant là "un côté macho".

Le candidat LR avait déjà protesté après le débat entre le Premier ministre et Jordan Bardella organisé le 23 mai sur France 2, où il avait dénoncé une "mise en scène" du service public. "On a un gouvernement qui se comporte comme au temps de l'ORTF", a-t-il fustigé ce lundi. "Chez nous, ce sont les candidats qui font campagne", a souligné François-Xavier Bellamy, alors que, selon lui, l'exécutif "passe son temps à saturer l'espace médiatique".

#EUROPEENNES 🔴🗣 - "Ça s’arrête quand ce spectacle ?"



Alors que Gabriel Attal a fait irruption dans l'auditorium de la Maison de la radio, grappillant du temps de parole à la tête de liste Renaissance Valérie Hayer, le représentant LR aux élections européennes s'insurge d'un… pic.twitter.com/5qDz45fRZX — franceinfo (@franceinfo) June 3, 2024

L'occasion aussi pour le candidat de la droite de revenir sur la prise de parole d'Emmanuel Macron dans les journaux télévisés de TF1 et France 2 jeudi à 20h. "Voilà, j'ai envie de parler, je prends tous les JT, allez-y écoutez-moi", a-t-il tancé. "Quelle est l'urgence d'actualité internationale qui exige que le président de la République mobilise tous les journaux télévisés à la veille de la fin de la campagne officielle ?", a-t-il critiqué. "Est-ce que c'est normal qu'en pleine campagne, on ait une telle confusion des rôles ?", a-t-il ajouté. "Il n'y a pas un seul pays européen où ça se passe comme cela", a-t-il conclu.

"Tout pour invisibiliser et décrédibiliser leur candidate"

"Ça devient gênant ces hommes qui interrompent, invisibilisent, parlent à la place de la femme tête de liste, non ?" a demandé, sur X, la députée EELV Sandrine Rousseau. Plus tard dans l'émission, c'est au tour de Marie Toussaint, tête de liste EELV, de tacler également le comportement de Gabriel Attal : "Je partage cette colère de voir le Premier ministre, le président de la République s'essuyer les pieds sur Valérie Hayer", a-t-elle dénoncé. "On a le sentiment qu’ils ont envoyé Valérie Hayer mener une bataille qu’aucun d’entre eux n’avait le courage de mener pour ces élections européennes", analyse la candidate écologiste.

"C'est Big Brother, l'abus de pouvoir incarné", s'emporte, sur X, le député insoumis Aurélien Saintoul. La députée LFI Raquel Garrido, elle, dénonce le "manterrupting" du Premier ministre. Ce néologisme désigne le comportement d'un homme qui coupe, de manière consistante, la parole à une femme en raison de son genre. Une autre députée insoumise, Clémence Guetté, estime que "le Premier ministre s'impose à la télévision par effraction" et que "le pouvoir piétine les règles pour soutenir sa candidate officielle".

Pour le patron du PS, Olivier Faure, ce comportement est "infantilisant" : "Macron et Attal font tout pour invisibiliser et décrédibiliser leur candidate à laquelle ils se substituent chaque jour davantage", s'agace-t-il sur X. A l'Assemblée nationale, le président du groupe socialiste Boris Vallaud a, lui, taclé : "C’était l’époque où on ne me mettait l’audiovisuel public à son service en s’invitant sur ses plateaux sans y avoir été convié, considérant qu’on est propriétaire de ce même service public, mettant par la même sous tutelle sa candidate comme si elle n’était pas capable de parler elle-même."

L'eurodéputée RN Mathilde Androuët y voit, sur X, "un repêchage électoral indécent". Le porte-parole du parti d'extrême droite, Julien Odoul, demande au Premier ministre d'aller "au bout de la logique" et de "changer les bulletins de vote avant dimanche", mais aussi de "tirer les conséquences de cette surexposition en cas de déroute politique du camp macroniste". Gilbert Collard, eurodéputé passé chez le RN et Reconquête !, évoque quant à lui un "maître-nageur et sa noyée".