"C'est un coût énorme pour rien" : les communes rurales peinent à financer les panneaux d'affichage pour les élections européennes

Durant cette dernière ligne droite de la campagne des européennes, la diffusion des clips de campagne et l'affichage devant les mairies permettent aux électeurs de faire leur choix. Michel Fournier, président de l’association des maires ruraux de France, répond à franceinfo sur les difficultés que peuvent rencontrer les petites communes pendant ces étapes cruciales.

Franceinfo : Les petites communes font-elles face à un manque d'assesseurs dans les bureaux de vote ?

Michel Fournier : Dans certaines communes, il peut y avoir des problèmes à trouver des assesseurs, mais cela reste quand même un problème dans le milieu urbain car ils multiplient les bureaux de vote. Lorsque l'on multiplie les bureaux de vote, on multiplie l'obligation d'avoir un certain nombre d’assesseurs, et quelquefois les conseillers seuls ne suffisent pas.

Alors que dans le milieu rural en général, nous n'avons pas trop de difficultés sur ce point car nous avons souvent des assesseurs qui sont fidèles à cette fonction d'un jour.

Selon vous, la multiplication des candidats est-elle le problème principal pour les petites communes ?

Oui, franchement, c'est unanime pour les communes rurales parce que l'on sait que lors des élections européennes, il y a une multiplication des listes. Comme c'est un seul tour, il faut bien entendu, et c'est prévu par la loi, que chacun puisse s'exprimer et apposer un affichage. Seulement là, il y a 38 listes quand même ! Un grand nombre de listes n'affiche rien, sauf que ça nous oblige, nous, quelle que soit la taille de la commune, à avoir ces fameux panneaux avec des dimensions codifiées. C'est un coût énorme pour rien, ça n'apporte absolument aucun avantage.

À tel point que je me pose la question moi-même de savoir si je ne vais pas tout simplement définir des cases sur le trottoir en face de la mairie ou sur la route départementale pour que chacun puisse afficher.

L'achat des panneaux représente-t-il un coût trop élevé pour certaines communes ?

L'achat des panneaux coûte cher parce qu'ils sont réglementés. Alors on peut bricoler. Quelques fois dans les villages, il y a des panneaux en bois mais on ne peut même pas bien coller dessus. Et puis, tout ça pour qu'ils soient vides, car finalement on a souvent 7 ou 8 affiches maximum collées dans les communes rurales alors qu'il y a 38 listes.

Sentez-vous les habitants intéressés par ces élections européennes, notamment dans les Vosges, où vous vous situez ?

Malheureusement, pas vraiment je dois dire. Cette élection-là ne correspond pas du tout à l'engagement qu'il peut y avoir sur une présidentielle ou une élection municipale. Ce qui est dommage quand même, parce que nous avons le devoir, en tant qu'élus, de faire en sorte que nos concitoyens s'approprient cette élection. Ce n'est pas forcément facile à faire entendre, mais l'Europe, c'est nous.