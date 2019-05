AVANT/APRES. Résultats européennes 2019 : ce gif résume à quel point la vie politique française a changé en cinq ans

Oublié le face-à-face entre le Parti socialiste et son ennemi de droite, qu'il s'appelle RPR, UMP ou LR ? Les européennes de 2019 ont confirmé le duel entre le Rassemblement national et la République en marche, amorcé lors de la présidentielle de 2017.

Il y a bien eu une constante : comme en 2014, le Rassemblement national (en bleu foncé sur cette carte) est arrivé en tête des élections européennes, dimanche 26 mai. Mais mise à part cette victoire de l'extrême droite, en l'espace de cinq ans, la géographie électorale de la France a été complètement bouleversée. En témoigne notre carte animée qui montre, commune par commune, les partis arrivés en tête lors de ces deux scrutins.

Les anciens poids lourds de la politique hexagonale, Les Républicains (en bleu clair sur l'infographie) et le Parti socialiste (en rose), ont presque complètement disparu de la carte durant cette période. Détrônés aujourd'hui par La République en marche (en mauve) et Europe Ecologie (en vert), sur le podium de ces élections européennes, avec respectivement 22,41% et 13,47% des suffrages exprimés, selon les résultats dévoilés par le ministère de l'Intérieur. La recomposition politique de la France, entamée lors de la présidentielle de 2017 avec l'élection d'Emmanuel Macron, semble donc se poursuivre.