Européennes 2024 : immigration, économie, environnement… On vous résume les programmes des principaux candidats

Les écologistes veulent aller plus loin que le pacte vert européen et visent une "Europe 100% renouvelable d'ici 2040". Ils souhaitent faire "adopter un traité environnemental européen" pour instaurer l'obligation de "protection du climat" et reconnaître le crime d'écocide. Ils proposent "un fonds de souveraineté écologique" pour financer la transition et prendre le contrôle des "six entreprises pétro-gazières européennes les plus polluantes". La liste verte prône aussi un nouveau "pacte agricole" pour garantir "un revenu digne" aux agriculteurs et aux pêcheurs et favoriser le bio.