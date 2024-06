Européennes 2024 : “Envoyer des mirages à l’Ukraine ? On n’a même pas tenu les promesses précédentes”, tacle Manon Aubry tête de liste des Insoumis

Manon Aubry, la tête de liste des Insoumis, était l'invitée des "4 Vérités" sur France 2, vendredi 7 juin.

À trois jours du scrutin en France, la campagne des élections européennes est entrée dans son sprint final. Elle a été marquée par l’intervention d’Emmanuel Macron, jeudi 6 juin et l’annonce d’envoi de mirages 2 000 à l’Ukraine et la formation de 4 500 soldats ukrainiens par la France. Manon Aubry ne manque pas de relever que “sur la méthode, on a quand même le président de la République qui s’invite sur toutes les télés à 24 heures de la clôture d’une campagne pour les élections européennes. (...) Je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il y a des fins électoralistes dans cette stratégie.”

Arrêter de financer la Russie

Elle ajoute : “Le président de la République et la France commencent par livrer ce qu’ils ont promis. Ils ont promis des armes, des véhicules de l’avant blindé, ils ont promis des systèmes de défense anti-aérien et ils n’ont pas tous été livrés.” Pour l’eurodéputée, pour être efficace, la France doit arrêter de financer la guerre directement en Ukraine et en finançant directement la Russie en important du gaz. Elle insiste également sur le fait que la France devrait prendre des initiatives diplomatiques. “Des mirages ? Ça va prendre combien de temps ? On n’a même pas tenu les promesses précédentes”, s’interroge Manon Aubry.