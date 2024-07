Emmanuel Macron a "accepté" la démission du gouvernement Attal, désormais cantonné au "traitement des affaires courantes"

A l'issue du Conseil des ministres, mardi 16 juillet, le Premier ministre Gabriel Attal a remis sa démission au chef de l'Etat, laquelle a été acceptée par Emmanuel Macron, a annoncé l'Elysée dans la soirée. Ce gouvernement continuera d'assurer "le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement", toujours selon l'Elysée. "Afin que cette période s'achève le plus rapidement possible, il appartient aux forces républicaines de travailler ensemble pour bâtir un rassemblement autour de projets et d'actions au service des Françaises et des Français", a aussi affirmé la présidence de la République.

Gabriel Attal avait déjà déclaré que son gouvernement, démissionnaire, assumerait "jusqu'à la dernière minute" la "continuité de l'Etat", notamment durant les JO de Paris. Mardi matin, il s'agissait du premier Conseil des ministres depuis l'arrivée en tête du Nouveau Front populaire aux législatives, avec une nouvelle Assemblée divisée en trois blocs, gauche, camp présidentiel et RN, tous privés de majorité claire.

Cette nouvelle configuration devrait permettre d'assurer "au nom de la continuité, le fonctionnement minimal de l'Etat", explique une note du secrétariat général du gouvernement datée du 2 juillet. La situation offre aussi aux ministres élus députés la possibilité de retrouver leur mandat parlementaire pour participer à l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale jeudi, puis vendredi et samedi à l'attribution des postes stratégiques du palais Bourbon. Une période transitoire qui "pourrait durer quelques semaines", a déclaré Emmanuel Macron lors du dernier Conseil des ministres, d'après Gabriel Attal, invité du 20h de TF1 mardi.