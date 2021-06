Elections régionales et départementales : des militants associatifs, politiques et citoyens appellent la jeunesse à voter au second tour

A l'approche du second tour des élections régionales et départementales, ils veulent mobiliser la jeunesse. Mille militants associatifs, politiques et citoyens de moins de 30 ans, associés aux principaux dirigeants des organisations de jeunesse et politiques lancent un appel contre l'abstention dans une tribune publiée jeudi 24 juin sur le site du Journal du dimanche.

Le premier tour, organisé le 20 juin, a été marqué par un taux d'abstention record (66,72%), selon les résultats définitifs communiqués par le ministère de l'Intérieur. Un chiffre qui grimpe à 87% pour les 18-24 ans, selon une enquête Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions. Pour expliquer cette abstention record, les signataires de la tribune évoquent "une évolution profonde des comportements électoraux de notre génération". "Nous voulons provoquer un électrochoc : si l'abstention a remporté une bataille, il est encore temps de lui donner tort !", ajoutent-ils.

"Nous voulons adresser un message simple à la jeunesse : dimanche, votez. Ne laissez personne d'autre décider, à votre place, de votre avenir." Des militant associatifs, politiques et citoyens dans une tribune au "Journal du dimanche"

Les auteurs de la tribune reconnaissent que "les élections départementales et régionales ne sont certes pas les plus spectaculaires ou médiatiques", mais "elles n'en demeurent pas moins primordiales et incontournables". Les signataires rappellent que les départements et régions "jouent un rôle actif et décisif au coeur de nos vies quotidiennes", citant leurs compétences dans la gestion des transports, des lycées, des collèges, dans la culture ou encore l'action sociale.